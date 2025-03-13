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Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final eşleşmeleri belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu bugün oynanan 4 karşılaşma ile tamamlandı. Rakiplerini eleyen Borussia Dortmund, Aston Villa, Arsenal ve Real Madrid, çeyrek finale yükselen takımlar olurken, çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu bugün oynanan 4 karşılaşmanın ardından sona erdi. Gecenin dikkat çeken mücadelesinde iki İspanyol devi Atletico Madrid ile Real Madrid, Metropolitano’da karşı karşıya geldi. Polonya Futbol Federasyonu’ndan Szymon Marciniak’ın düdük çaldığı karşılaşma hızlı başladı ve ev sahibi henüz 1’inci dakikada Conor Gallagher’ın ayağından bulduğu golle tabelayı 1-0 yaparak ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarıda Real Madrid’de Vinicius, 70’inci dakikada penaltıdan yararlanamadı. Karşılaşmanın normal süresi 1-0 Atletico Madrid üstünlüğüyle sona ererken, toplam skorda 2-2’lik eşitlikle mücadele uzatmaya gitti. Büyük çekişmeye sahne olan uzatma bölümünde de gol sesi çıkmayınca maç penaltılara uzadı. Penaltılarda rakibine 4-2’lik üstünlük kuran Real Madrid, çeyrek finale yükselen takım oldu.

Öte yandan Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, mücadelede süre almadı.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri de belli oldu. Arsenal ile Real Madrid, Paris Saint-Germain ile Aston Villa, Barcelona ile Borussia Dortmund ve Bayern Münih ile Inter çeyrek finalde kozlarını paylaşacak. İlk maçlar 8-9 Nisan’da, rövanş karşılaşmaları ise 15-16 Nisan’da oynanacak.

Günün diğer maçlarında alınan skorlar şu şekilde:

Lille - Borussia Dortmund: 1-2 (1-1)

Aston Villa - Club Brugge: 3-0 (3-1)

Arsenal - PSV Eindhoven: 2-1 (7-1)

İHA

Etiketler Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu Şampiyonlar Ligi son 16 turu son 16 çeyrek final
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