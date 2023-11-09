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Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan takımlar belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan takımlar belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı. Dördüncü maçların ardından 6 takım, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının dördüncü haftası sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu, A, B, C ve D gruplarındaki 8 maçla tamamlandı.

4 TAKIM DAHA YÜKSELDİ

Bayern Münih, sahasında ağırladığı Galatasaray'ı mağlup ederek adını son 16'ya yazdırmayı başardı.

Öne çıkan karşılaşmalarda, Real Madrid, konuk ettiği Braga'yı 27. dakikada Brahim Diaz, 58. dakikada Vinicius Junior, 61. dakikada Rodrygo'nun ağları sarsmasıyla 3-0 mağlup etti ve C Grubu'ndan çıkmayı garantiledi. Braga'da Alvaro Djalo, kazanılan penaltı vuruşundan 6. dakikada faydalanamadı.

İspanyol ekibinde milli futbolcu Arda Güler, mücadeleyi yedek kulübesinden takip etti.

 D Grubu'nda Inter, deplasmanda Salzburg'u 85. dakikada Lautaro Martinez'in penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek son 16 turuna çıkmayı garantiledi.

Grubun diğer mücadelesinde, konuk ettiği Benfica'yı 3-1'le geçen Real Sociedad da üst tura adını yazdırdı.

G Grubu'nda yer alan iki takım Manchester City ile RB Leipzig, bir önceki gün son 16 turuna adını yazdıran takımlar olmuştu. 

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DÜNÜN SONUÇLARI

Alınan sonuçlar şöyle:

Napoli (İtalya)-Union Berlin (Almanya): 1-1

Real Sociedad (İspanya)-Benfica (Portekiz): 3-1

Bayern Münih (Almanya)-Galatasaray: 2-1

Kopenhag (Danimarka)-Manchester United (İngiltere): 4-3

Arsenal (İngiltere)-Sevilla (İspanya): 2-0

PSV Eindhoven (Hollanda)-Lens (Fransa): 1-0

Real Madrid (İspanya)-Braga (Portekiz): 3-0

Salzburg (Avusturya)-Inter (İtalya): 0-1

Etiketler şampiyonlar ligi dün gecenin maçları maç sonuçları
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