Samuel Eto'o Konyaspor'da !

Göztepe’den Jahovic’i renklerine bağlayan Konyaspor, daha önce görüşüp anlaşmaya varamadığı Samuel Eto’o transferi ile ilgili yeni bir hamle yaptı. Ara transfer sezonunun bitmesine 1 gün kala Eto’o ile tekrar görüşen Konyaspor yıldız oyuncu ile anlaşmaya vardı. Akşam saatlerinde Konya’ya gelmesi beklenen Samuel Eto’o ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık anlaşma sağlandığı öğrenildi. Bonservis bedeli ödenmeyecek olan Kamerunlu dünya yıldızı yarın takımla birlikte antrenmana katılacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Konyaspor Başkanı Fatih Yılmaz, ‘Eto’o ile ikinci görüşme olumlu geçti, transferi çok şükür sonlandırdık’ dedi. Kulüp Basın Sözcüsü Ahmet Baydar da transferi doğrulayarak, ‘İlk görüşmemizde imza aşamasında yaşanan bir pürüz nedeniyle bu transferi askıya almıştık, ancak stratejimiz gereği Eto’o ile tekrar görüştük ve transferi bitirdik. 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık anlaştık’ ifadelerini kullandı.