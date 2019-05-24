Şenol Güneş Beşiktaş'ın başındaki son maçına çıktı

2015-2016 sezonunda siyah beyazlı takımda görev almaya başlayan Şenol Güneş, Kasımpaşa maçıyla Beşiktaş'ın başındaki son maçına çıktı. Siyah beyazlı ekiple ilk maçına Mersin İdmanyurdu deplasmanında çıkan Güneş, Beşiktaş'ın başında 4 sezonda toplam 199 maçta görev aldı. Bu maçlarda siyah beyazlılar 116 galibiyet elde ederken, 46 beraberlik, 37 de mağlubiyet aldı.

Siyah beyazlı takımda görev aldığı ilk 2 sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyen Güneş, Şampiyonlar Ligi'nde de gruplardan namağlup çıkma başarısı gösterdi. Ayrıca Güneş'in öğrencileri 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final oynadı. Siyah beyazlılar Lyon'a penaltı atışları sonrasında elenmişti.

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, geçen sezonu ise 4'üncü sırada tamamlamıştı. Bunun yanı sıra bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ne grup aşamasında veda eden siyah beyazlılar, ligin ilk yarısında da beklentileri karşılayamamıştı. İkinci yarıda gösterilen performansla bir anda kendini şampiyonluk yarışında bulan Beşiktaş, üst üste aldığı Galatasaray ve Trabzonspor yenilgilerinin ardından şampiyonluk şansını kaybetti.

Öte yandan karşılaşma öncesinde Şenol Güneş, siyah beyazlı yönetici Serdal Adalı ile birlikte sahaya çıkarak taraftarları selamladı. Daha sonra Serdal Adalı, Şenol Güneş'e üstünde kartal simgesi bulunan bir plaket takdim etti. Takdim sırasında siyah beyazlı taraftarlar, deneyimli teknik adamı alkışladı.

BEŞİKTAŞ'TAN TEŞEKKÜR

Öte yandan Beşiktaş Kulübü de resmi internet sitesi üzerinden tecrübeli çalıştırıcıya teşekkür etti.

Yapılan açıklamada, "12 Haziran 2015 tarihinden beri Beşiktaşımızın Teknik Direktörlük görevini yürüten, Futbol Takımımızın Spor Toto Süper Lig’de iki şampiyonluk kazanmasında ve UEFA Şampiyonlar Ligi grubundan namağlup lider çıkarak tarihi bir başarıya imza atmasında büyük bir payı olan Şenol Güneş, bundan sonra Ay-Yıldızlı millilerimizin başarısı için çalışmalarını sürdürecektir. Şenol Güneş’e Beşiktaşımıza vermiş olduğu değerli hizmetler nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz" denildi.

