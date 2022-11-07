  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Şenol Güneş bombayı patlatıyor... Anderson Talisca geri dönüyor

Şenol Güneş bombayı patlatıyor... Anderson Talisca geri dönüyor

Şenol Güneş bombayı patlatıyor... Anderson Talisca geri dönüyor
Güncelleme:

Kötü gidişata son vermek isteyen Beşiktaş Teknik direktörü Şenol Güneş, çareyi eski yıldızı Anderson Talisca'da buldu.

Galatasaray ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Derbiden beklemediği bir skorla ayrılan siyah - beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında transfer mesajı vermişti.

ŞENOL GÜNEŞ, ANDERSON TALISCA'YI İSTİYOR

ANTALYA'YA KAMPA GİDİLECEK

Ziraat Türkiye Kupası'nda Serik Belediye ve Süper Lig'de Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu maçların ardından Antalya'ya kampa gidecek.

TRANSFER TALEBİ

Taktiksel ve mental yüklemeleri burada yapacak olan teknik direktör Şenol Güneş, takımdaki sıkıntıları çözmek için yönetimden transfer yapılmasını istedi.

GÜNEŞ, ÇEBİ'DEN İSTEDİ

Tecrübeli hocanın, başkan Ahmet Nur Çebi'den ilk isteğinin Anderson Talisca olduğu ifade edildi.

MENAJERİYLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Şenol Güneş'in isteği üzerine harekete geçen Beşiktaş Yönetimi'nin Talisca'nın menajeriyle görüşmelere başladığı belirtildi.

3 MİLYON EURO

Kulübü Al-Nassr'dan 7 milyon euro alan yıldız isme Beşiktaş'ın yıllık ücret teklifinin 3 milyon euro olacağı aktarıldı.

CEVABU BEKLENİYOR

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İLE ANILDI

Anderson Talisca'nın adı, son dönemde Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılıyordu.

Etiketler Beşiktaş şenol güneş talisca
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Tanker yolcu otobüsüyle çarpıştı! Ortalık savaş alanına döndü
Dilan Polat'ın eşiyle paylaştığı bu fotoğraflara tepki yağdı
Brent petrol uçuşa geçti! Benzin, motorin ve LPG fiyatlarında son durum
Güneşi gören Tuğba Özay kendini sahile attı! Sere serpe uzanıp poz verdi
Emniyet'ten Sarıyer'deki kazıyla ilgili açıklama! Fatih Altaylı'nın başı dertte
Yapışık ikizlerin cinsellik itirafı şaşırttı
Ekmeğe dev zam! 5 TL'den 7,5 TL'ye çıkıyor
Ukrayna'da ölüm kusan Rusya'nın keyfi tıkırında
Onlar Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan hastaları... İşte son halleri