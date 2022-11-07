Şenol Güneş bombayı patlatıyor... Anderson Talisca geri dönüyor

Kötü gidişata son vermek isteyen Beşiktaş Teknik direktörü Şenol Güneş, çareyi eski yıldızı Anderson Talisca'da buldu.

Galatasaray ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Derbiden beklemediği bir skorla ayrılan siyah - beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında transfer mesajı vermişti.



ŞENOL GÜNEŞ, ANDERSON TALISCA'YI İSTİYOR

ANTALYA'YA KAMPA GİDİLECEK



Ziraat Türkiye Kupası'nda Serik Belediye ve Süper Lig'de Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bu maçların ardından Antalya'ya kampa gidecek.



TRANSFER TALEBİ



Taktiksel ve mental yüklemeleri burada yapacak olan teknik direktör Şenol Güneş, takımdaki sıkıntıları çözmek için yönetimden transfer yapılmasını istedi.



GÜNEŞ, ÇEBİ'DEN İSTEDİ



Tecrübeli hocanın, başkan Ahmet Nur Çebi'den ilk isteğinin Anderson Talisca olduğu ifade edildi.



MENAJERİYLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI



Şenol Güneş'in isteği üzerine harekete geçen Beşiktaş Yönetimi'nin Talisca'nın menajeriyle görüşmelere başladığı belirtildi.



3 MİLYON EURO



Kulübü Al-Nassr'dan 7 milyon euro alan yıldız isme Beşiktaş'ın yıllık ücret teklifinin 3 milyon euro olacağı aktarıldı.

CEVABU BEKLENİYOR



FENERBAHÇE VE GALATASARAY İLE ANILDI



Anderson Talisca'nın adı, son dönemde Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılıyordu.