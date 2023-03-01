Şenol Güneş net konuştu: Yolları ayıracağız

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Siyah-beyazlı kulübün bulunduğu durum konuşunda açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in açıklamasından satır başları:

"YOLLARI AYIRACAĞIZ"

"Bu hafta 6 oyuncu kadroya girecek. Oyuncularımın takımı taşımasını istiyorum. Takımı taşımayanla yolları ayıracağız"

"DEPLASMAN YASAĞINA KATILMIYORUM"

"Deplasman yasağı keyfi alınacak bir karar değil. Bunlar ortak alınması gerek kural. Bu kararı kim aldı, neden aldı? Bunları söylemeniz lazım. İki kişi oturup karar alırsa olmaz. Deplasman yasağına katılmıyorum"

"AYAKTA KALMAK, HUZURLU OLMAK KOLAY BİR İŞ DEĞİL"

Şenol Güneş: "Zor bir dönemden geçiyoruz. Ayakta kalmak, huzurlu olmak kolay bir iş değil. Zaman zaman kalbimiz çok şey yapmak istese de bedenimiz ona mani oluyor. Deprem çok büyük bir felaketti. Kaybettiğimiz tüm insanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün Türkiye'ye geçmiş olsun"

"HEDEFLEDİĞİMİZ YERDE DEĞİLİZ"

"Beşiktaş olarak hedeflediğimiz yerde değiliz. Son üç maç hayal kırıklığı oldu. Başka bir hoca ile başlandı, benimle devam edildi, yarın başka bir şey de olabilir. Kadro için de aynı şey geçerli. Önemli olan Beşiktaş. Taraftarın gurur duyduğu, keyif aldığı futbolla kazanmak istiyoruz. Değişiklikler yapıyoruz, eksikler var ama takım olmak, uyum çok önemli. Alınan oyuncuların kötü olduğunu düşünmüyorum, ama takımı taşıyabilecek seviyeye geldik mi? Oyuncuları ya da yönetimi suçlamak için söylemiyorum. Bazen bir parça uyumlu gibi görünür ama olmaz. Tedirginim, rahatsızım. Takım uyumunu çözebiliriz. Mevcut oyuncularla yapmaya çalıştık ama olmadı. Diğer takımlara bakmıyorum. Önce kendimize bakmalıyız, güçlü olmalıyız."

"MUTLU DEĞİLİM, HUZURLU DA DEĞİLİM"

"Takımın bulunduğu durumdan mutlu değilim, huzurlu da değilim"

"GENÇLER İYİ GELİYOR"

"Semih ve Ege genç oyuncular ama iyi geliyorlar. Berkay'ı da hazırlık maçında iyi gördüm. Berkay geldiğimde olumsuzdu ama iyiye gidiyor. Beşiktaş'ta ilerde oynayacaklar. Elimizdeki yerli ve yabancı oyuncuların da ne yapacağını görmemiz lazımdı. Ancak bu sırada kayıp verdik. Eleştiriler olacaktır. Bizim taraftarımız entelektüeldir, akıma sahip çıkar ama eleştirir de. Onlara layık bir takım oluşturacağız."

"SON 3 MAÇTA BENİM İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI"

"Artur Masuaku'nun dizinde kronik sakatlık var. Ancak aradan geçen zaman içinde iyi. Son dönemde hiçbir sakatlığını görmedim. Eyüpspor maçında çıkmak istemedi. İyi bir duruma geldi. Fiziksel sorunumuz yok. Hücuma dönük daha etkili oluyor. Soru işaretli tarafları var. Yetenekleri ve oyunculuğu tartışılmaz. Sol ayağı çok iyi. Bazen ortaları çok kötü attı, ona yakıştırmadık. Memnun muyuz, değil miyiz? Ortalama. Ortalamanın üstüne çıkmadığı zaman onunla mı devam edeceğiz? Orada dört oyuncu, hatta Necip bile var. Sene sonu devam etmek mi, yeni bir oyuncu mu? Buna sonra bakacağız."

"ONUR BULUT AÇIKLAMASI

"Beşiktaş, Onur Bulut'u 1 milyon Euro serbest kalma maddesiyle aldı. Onur Bulut da Kayserispor'a para kazandırdı. Yoksa zaten sene sonu bedavaya bize gelecekti"

"ATIBA, JOSEF, RACHID GEHZZAL GİBİ BAZI OYUNCULARDAN FAYDALANILAMADI"

"Geçen seneden kalan Atiba, Josef, Rachid Gehzzal gibi bazı oyunculardan faydalanılamadı. Romas Saiss, Dele Alli, Wout Weghorts, Arthur Masuaku'nun direk oynayacağı düşünülmüş. Ancak beklenenler alınamadı. Weghorst gitmek istedi, Saiss de Karagüm maçında gidiyordu. Stoper bakıyorduk, son anda gitmedi. Ama aldığımız Omar Colley iyi bir oyuncu."