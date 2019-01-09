Şenol Güneş teklifi resmen açıklandı!

Basın mensuplarıyla sohbet toplantısında konuşan Beşiktaş 2. Başkanı Serdal Adalı, Trabzonspor'dan transfer edilen Burak Yılmaz'a destek çıktı.

"Burak Yılmaz’ı taraftarın sahiplenmesi lazım." diyen Adalı, "Her futbolcuda olduğu geçmişte hataları olabilir ama Burak iyi bir Beşiktaşlı’dır. Ben sabır gösterilmesini istiyorum. Hocamız çok istedi. Katkı sağlayacağına inandığımız için aldık. Taraftar içini rahat tutsun. Sezon bitene kadar birbirimize sabır gösterelim. İki galibiyetle her şey değişebilir. Bizim için önemli olan Beşiktaş. Sadece Burak, değil bir çok futbolcuyla konuşuyorum. İkinci yarıda bambaşka bir Beşiktaş için çaba sarf ediyoruz. Şunu herkes bilsin ben Beşiktaş’a zarar verecek biriyle çay bile içmem. Burak Yılmaz ikinci yarıda en az 10 gol atar.” dedi.

SAĞ BEK TRANSFERİ

Transfer için de konuşan Serdal Adalı, “Transferde bir sağ bek alacağız. Başka bir planlamamız yok şu an için. Bir çok isim var. Şu an görüşmeler yapılıyor. Düşünün devre arasındaki kampa iki transfer yetiştirdik. Mirin geldi iki gün sonra hazırlık maçına çıktı. Tüm bunları şampiyon olmak için yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

"ŞENOL GÜNEŞ'E 3 YILLIK TEKLİF"

Teknik direktör Şenol Güneş'e yapılan teklifi detaylandıran Adalı, "Şenol Güneş hocamıza çok inanıyoruz. Biz ona üç senelik bir teklifte bulunduk. Onunla devam etmeyi çok istiyoruz. Hocamızın cevabını bekliyoruz. Kendisi teşekkür etti böyle bir teklif için. Sezon sonuna bir görelim dedi. Seçim var dedi. Elbette Beşiktaş’a önemli futbolcular alınmalı ama artık alt yapıya yerli gençlere de yatırım yapacağız. Sağ bekle transferi kapatmayı düşünüyoruz. Hocamız bir sağ bek istiyor. Giden olursa o zaman bakarız fakat resmî bir teklif gelmedi kimseye.” açıklamalarını yaptı.

Bu sezon eleştirilen isimlerden olan Oğuzhan Özyakup'a da destek çıkan Serdal Adalı, "Oğuzhan Özyakup bizim için önemli bir oyuncu. Oğuzhan oynarsa 4 hafta sonra şampiyon olabilirizi konuşabiliriz. Özel hayatı ile ilgili çıkan haberler doğru değil. İzin gününde gezebilirler. Zamanında ben bile oyuncuyla izin gününde gezerdim. Benim kontrolüm altında olsun diye beraber takılırdım. Gördüğüm kadarıyla gece hayatı olan bir oyuncu değil.” ifadelerini kullandı.

"FABRI GELMEK İSTİYOR"

"Beşiktaş'a dönecek" iddiaları basına yansıyan eski kaleci Fabri konusunda ise Adalı, "Fabri ile her zaman görüşülüyor. Gelmek de istiyor ama yabancı kontenjanını biliyorsun. Şimdi kontenjan boşalsa önceliğimiz sağ bek. Fabri şu anki şartlarda zor. İleride ne olur bilemem tabi.” sözleriyle transfere açık kapı bıraktı.

Beşiktaş'ta isminin başkanlıkla anılması için ise Serdal Adalı, "Başkan Fikret Orman olduğu sürece benim adaylığım söz konusu olmaz. Mayıs’ta aday olanlar olur mu bilemem ama bir Beşiktaş kongre üyesi için en şerefli şey elbette yönetici olmak başkan olmaktır. Ama şimdiden böyle şeyleri konuşmak doğru değil. Kaldı ki Başkan Fikret Orman aday olacağını da söyledi.” açıklamalarını yaptı.

Tolgay Arslan'ın çok iyi bir oyuncu olduğunu belirten Beşiktaş 2. Başkanı Serdal Adalı, "Ama sadece futbol değil saha dışı duruşu da önemli. Eğer takımdan ayrılmazsa kadro dışı durumuna Şenol Güneş karar verecek. Çünkü hocamızın kararıyla satış listesine koyduk.” sözleriyle oyuncunun gideceğini vurgu yaptı.

