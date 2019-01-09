Serdal Adalı: Tolgay Arslan için Fenerbahçe'yle görüşüyoruz

Beşiktaş 2. Başkanı Serdal Adalı, Tolgay Arslan için flaş Fenerbahçe açıklamalarında bulundu.

TRT Spor'a konuşan Serdal Adalı, Tolgay Arslan transferi için Fenerbahçe ile görüştüklerini belirtirken, ''Tolgay Arslan için Fenerbahçe ile görüşmeler devam ediyor, henüz netleşen bir şey yok. Tolgay iyi bir oyuncu. Ancak sadece futbol değil, saha dışı duruşu da önemli. Eğer takımdan ayrılmazsa kadro dışı durumuna Şenol Güneş karar verecek. Hocamızın kararıyla satış listesine koyduk. '' sözlerini kullandı.

''OĞUZHAN HABERLERİ DOĞRU DEĞİL''

Oğuzhan Özyakup hakkında da konuşan Adalı, ''Oğuzhan bizim için önemli oyuncu. Oynarsa 4 hafta sonra şampiyonluğu konuşabiliriz. Öyle bir oyuncu. Özel hayatı hakkında çıkan haberler doğru değil. Gördüğüm kadarıyla gece hayatı olan bir oyuncu değil.'' diye konuştu.

