Simon Kjaer Sevilla’da !

Fenerbahçe’de sıcak gelişme…. Fenerbahçe’nin, Sturm Graz ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında kadroya alınmayan yıldız futbolcu Simon Kjaer için gerçekleşen transfer görüşmeleri olumlu sonuçlandı. Danimarkalı stoper Simon Kjaer, İspanya La Liga ekibi Sevilla’ya transfer oldu.

İspanyol temsilcisi bir süredir yıldız savunma oyuncusu ile görüşmelerini sürdürüyordu. Sevilla, hem Fenerbahçe hem de Kjaer ile el sıkıştı. Danimarkalı stoper, bugün takımla son antrenmanına çıkacak ve yarın Fenerbahçe’den ayrılarak Sevilla’nın kampına katılacak.