4 büyüklerden depremzedeler için bir dev adım daha

Türk sporunun 4 devi, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor depremzedelere yardım elini uzatmak için birlikte bir projeye daha imza atmaya hazırlanıyor. 4 büyükler depremzedeler için ortak forma çıkaracak...

Türkiye’deki deprem felaketi sonrası tüm ülkede seferberlik ilan edildi. Ezeli rakipler deprem bölgesine en iyi şekilde destek olmak için ortak hareket ederken Türk sporunun 4 devi, afetzedeler için ortak bir projeyi daha hayata geçirmek için kolları sıvadı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Kulüpler Birliği toplantısında ortak bir forma tasarlayıp satışa sunma planını masaya yatırdı.

Bu özel formadan elde edilecek tüm gelirin, depremden etkilenen vatandaşlarımız için kullanılacağı belirtildi.