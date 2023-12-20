7 gol 2 kırmızı kart: Kazanan Fenerbahçe

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'u 4-3 mağlup etti.

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına konuk oldu. RHG Enertük Enerji Stadyumu'ndaki maçı Fenerbahçe, 4-3'lük skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Cengiz Ünder ile 40, 50 ve 79. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi attı. Kayserispor'un golleri ise 45+3'te Olivier Kemen, 56. dakikada penaltıdan Mame Thiam ve 73. dakikada Miguel Cardoso'dan geldi.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, bu maçtaki golüyle birlikte sarı-lacivertli forma altında ilk kez gol sevinci yaşadı. Kayseri'de hat-trick yapan Michy Batshuayi de bu sezon ligde ilk gollerini attı.

FRED VE MERT HAKAN DERBİDE YOK

Fenerbahçe'de Fred, hakem Zorbay Küçük'e itirazları nedeniyle maçın uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü. Brezilyalı yıldız, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü. Sarı-lacivertlilerde Fred'in ardından Mert Hakan Yandaş da 90+10'da kırmızı kart gördü.

Kayserispor, bu sonuçla birlikte bu sezon sahasında ilk kez kaybetti.

Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 43'e çıkardı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynayacağı Galatasaray derbisine lider çıkacak. Kayserispor ise 29 puanda kaldı.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Kayserispor, Konyaspor deplasmanına gidecek.

İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Hasan Ali, Hosseini, Attamah, Gökhan, Karimi, Kartal, Kemen, Cardoso, Boa Morte, Thiam

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Djiku, Serdar, Osayi, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Cengiz, Batshuayi

Karşılaşmadan önemli anlar | Kayserispor 3-4 Fenerbahçe

90' KIRMIZI KART | Mert Hakan Yandaş ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

90' KIRMIZI KART | Fenerbahçe'de Fred kırmızı kart gördü ve Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

90' Joshua King'e faul yapan Majid Hosseini sarı kart gördü.

90' Sol kanattan ceza sahasına giren Mert Hakan çalım denedi ancak topu kaybetti.

90' Maçın sonuna 8 dakika ilave edildi.

90' Kullanılan köşe vuruşunda arka direkte indirilen top Livakovic'te kaldı.

89' Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski ve Michy Batshuayi oyundan alındı. Mert Hakan Yandaş ile Umut Nayir oyunda.

88' Olivier Kemen'in kullandığı serbest vuruş barajdan kornere sekti.

87' Mame Thiam, Jayden Oosterwolde'nin müdahalesiyle ceza sahası yayına yakın mesafeden takımına serbest vuruş kazandırdı.

86' Sebastian Szymanski'nin kullandığı serbest vuruşu savunma karşıladı. Atağın devamında hızlı çıkmak isteyen Kayserisporlu oyuncuları Oosterwolde durdurdu ve sarı kart görüyor.

85' Ramazan Civelek'in kullandığı serbest vuruş üst ağlarda kaldı.

84' Alexander Djiku'nun müdahalesiyle Thiam yerde kaldı. Kayserispor frikik kullanacak.

83' Sebastian Szymanski savunma arkasına koşu yapan Fred'i düşündü ancak Attamah topun geçmesine engel oldu.

82 'İki rakibinden sıyrılan Ramazan Civelek sol kanattan ortasını yaptı. Ferdi Kadıoğlu topu uzaklaştırdı. Kayserisporlu futbolcular Ferdi'nin elle oynadığını işaret ediyor.

81' Kayserispor oyuna yeniden başladı.

80' Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in yerine Jayden Oosterwolde oyuna dahil oldu.

79' Fenerbahçe'de İsmail Yüksek için sağlık ekibi oyunda.

79' Kayserispor'da Miguel Cardoso, Aylton Boa Morte ve Ali Karimi oyundan alındı. Ramazan Civelek, Stephane Bahoken ve Mane oyuna girdi.

79' Michy Batshuayi top ve kaleciyi farklı köşelere yolladı.

78' GOL | Batshuayi'nin penaltıdan attığı gol ile Fenerbahçe tekrardan öne geçti.

77' Fenerbahçe penaltı kazandı. Zorbay Küçük, Djiku'nun kafa vuruşunda Gökhan Sazdağı'nın topa elle dokunduğu işaret etti.

74' Ceza alanına giren Miguel Cardoso, Thiam'ın topuk pasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı. Cardoso'nun vuruşu Dominik Livakovic'in yanından ağlarla buluştu.

73' GOL | Cardozo, Kayserispor'a beraberliği getiren golü kaydetti.

72' Fenerbahçe'de Tadic ve Cengiz oyundan alındı. Joshua King ile İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu.

68' Ali Karimi'nin sol kanada pasında Miguel Cardoso topu kontrol etmek isterken Osayi araya girdi ve topu taca yolladı.

67' Fenerbahçe'de bu kez Fred yerde kaldı. Oyun yeniden durdu.

66' Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası içine yollamak istediği topta Bright Osayi-Samuel araya girdi.

65' Olivier Kemen'in müdahalesiyle Alexander Djiku yerde kaldı. Oyun durdu.

64' Ferdi Kadıoğlu'nun doğrudan kaleye yolladığı top arka direğe yakın mesafeden oyun alanının dışına gitti.

63' Dusan Tadic, sol kanat çizgisinde iki oyuncu arasında yerde kaldı, karar faul.

62' Hızlı gelen Fenerbahçe'de Tadic'in yerden ortasını Joseph Attamah kesti. Dönen top tekrar Tadic'e geldiği sırada tekrar içeri çeviren Tadic, topu arkadaşına isabet ettiremedi.

60' Ali Karimi'nin sol kanattan içeriye çevirmek istediği top yan ağlarda kaldı.

59' Michy Batshuayi ile verkaç yapan Cengiz Ünder hızla ceza sahasına girdi. Sol kanatta bomboş arkadaşına pası yollamak isteyen Cengiz Ünder'in topuna Majid Hosseini son anda ayak koydu.

58' Fenerbahçe'de golün ardından hakemi alkışlayan Alexander Djiku sarı kart gördü.

56' GOL | Thiam penaltıdan bulduğu gol ile farkı bire indirdi.

51' Fred'in pasında Ferdi Kadıoğlu kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ferdi'nin şutunu Bilal Bayazit kurtardı ancak dönen topta Michy Batshuayi boş kaleye topu ağlara yolladı.

50' GOL | Batshuayi Fenerbahçe'nin üçüncü golünü kaydetti.

49' Sebastian Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunu Kayserispor savunması üç hamlede uzaklaştırdı.

48' Rakibinden sıyrılan Ferdi aradan Sebastian Szymanski'yi düşündü ancak Attamah araya girdi. Atağın devamında Fenerbahçe korner kazandı.

47' Fred'in kafayla Tadic'e indirdiği topta Tadic'in tekrar Fred'e pası taca gitti.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Savunma arkasına uzun topta Serdar Aziz'in uzaklaştıramadığı topta Miguel Cardoso'nun vuruşu Livakovic'ten döndü. Dönen topu Kemen boş ağlara yolluyor.

45' GOL | Kemen, farkı 1'e indiren golü kaydediyor.

45' İlk yarının sonuna 4 dakika ilave edildi.

41' Kayserispor savunmasının uzaklaştıramadığı topta Cengiz Ünder'in tek pasında ceza sahası içinde topu alan Michy Batshuayi topun gelişine çok sert vurarak Bilal'i çaresiz bıraktı.

40' GOL | Batshuayi, Fenerbahçe'nin ikinci golünü kaydetti.

36' Alexander Djiku'nun uzun pasında topu alan Tadic, Gökhan Sazdağı'dan sıyrılamadı. Atağın devamında Ali Karim'i Ferdi'nin ayağına basması sonucu sarı kart gördü.

35' Miguel Cardoso sol kanatta Osayi'den sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem 'kalk' dedi.

33' Kaleye yakın bölgede topu alan Batshuayi ceza yayı üzerindeki Sebastian Szymanski'ye pasını çevirdi ancak pası hatalı oldu. Fenerbahçe mutlak şansı değerlendiremedi.

32' Olivier Kemen'in pasında sağ kanattan rakiplerini peşine takıp hızla ilerleyen Aylton Boa Morte içeri çevirdi. Livakovic iyi uzanarak topa sahip oldu.

27' Oyun yeniden hareketlendi. Hasan Ali Kaldırım oyuna devam edebilecek.

26' Kayserispor'da Hasan Ali Kaldırım sakatlık yaşıyor. Sağlık ekibi oyun alanına dahil oldu.

25' Sağ kanatta topla buluşan Kemen bekletmeden ortaladı. Ceza sahası içinde topu alan Aylton Boa Morte kaleye şut şansı yakalayamadı.

23' Kullanılan köşe vuruşunun devamında Aylton Boa Morte'nin son çizgiden ortasında arka direkte topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın volesi kalenin üstünden dışarıya gitti.

22' Sağ kanattan atak geliştiren Kayserispor köşe vuruşu kazandı.

21' Sol kanatta rakibinden sıyrılmak isteyen Aylton Boa Morte ceza sahası içinde yerde kaldı. Kayserispor penaltı bekledi.

20' Fred'in savunma arkasına uzun topunda Bilal Bayazit kalesinden ayrılarak Michy Batshuayi'den önce topa dokundu ve tehlikeyi önledi.

19' Sebastian Szymanski'nin ceza sahası içine kullandığı serbest vuruşta Kayserispor savunması hata yapmadı.

18' Sebastian Szymanski'nin pasında son çizgide içeriye ortalayan Tadic'in topunu kaleci Bilal son anda parmak ucuyla çıkardı.

17' Önce sağına sonra soluna çeken Cengiz Ünder ceza sahası dışından vurdu. Top Ali Karimi'den geri döndü.

15' Miguel Cardoso'nun kaleye doğru yerden sert gönderdiği top savunmadan sekip kornere gitti.

14' Miguel Cardoso'nun sol kanattan ortasında top Serdar Aziz'in eline çarptı. Kayserispor serbest vuruş kazandı.

12' Sebastian Szymanski'nin ceza sahası içine havalandırdığı topu Kemen kafayla karşıladı.

11' Hasan Ali Kaldırım'ın kullandığı serbest vuruşu Livakovic çift yumrukla uzaklaştırdı.

9' Fred'in pasında ceza sahası önünde topu alan Cengiz Ünder yüzünü kaleye dönüp sağ ayağıyla vurdu. Köşeye giden top ağlarla buluştu.

8' GOL | Cengiz Ünder Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydetti.

5' Sol kanatta topla buluşan Cardoso için ofsayt bayrağı kalktı.

3' Fred'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Batshuayi topu direğin dibinden dışarıya yolladı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.