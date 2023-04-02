Ahmet Çakar'dan derbinin hakemlerine olay sözler: ''Verdiğiniz penaltının...''

Kadıköy'de Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan nefes kesen derbide 39'uncu dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ı çileden çıkardı. Çakar maçın hakemi Halil Umut Meler ve VAR hakemleri için "verdiğiniz penaltının içine e....." diyerek tepkisini gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kadıköy'de karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki mücadelenin 39'uncu dakikasında penaltı için çalan düdük, eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ı kızdırdı. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, 39. dakikada üst üste çalımlarla Beşiktaş ceza sahasına girdi. Güler, son olarak Onur Bulut'un müdahalesinin ardından yerde kaldı ve hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. Beşiktaşlı futbolcular, hakeme saha içinde itirazlarda bulunurken, taraftarlar ise sosyal medyada Meler'i sert şekilde eleştirdi. Topun başına geçen Enner Valencia, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. Golün ardından spor yorumcusu Ahmet Çakar, Twitter'dan hakem Halil Umut Meler'e sinkaflı bir eleştiride bulundu. Tweet paylaşan Çakar, "Halil Umut Meler ve VAR hakemi Alper Ulusoy verdiğiniz penaltının içine e....! Böyle penaltıları amatör kümede bile vermiyorlar!" ifadelerini kullandı.