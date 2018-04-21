Alanyaspor - Galatasaray: 2-3

por Toto Süper Lig’de 30. haftanın kritik karşılaşmasında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor’a konuk oldu. Medipol Başakşehir’in kazanıp maç fazlasıyla liderlik koltuğunu almasıyla önemi artan maçta sarı-kırmızılılar 3-2 kazandı ve 63 puanla zirveyi geri aldı.

Maçta 2-0 öne geçen Fatih Terim’in öğrencileri ev sahibi Aytemiz Alanyaspor’un skoru 2-2’ye getirmesine engel olamasa da Sinan Gümüş’ün 82’de attığı golle altın değerinde 3 puanı takımına getirdi.

Galatasaray’ın golleri Bafetimbi Gomis (4), Georgios Tzavellas (16 kk) ve Sinan’dan (82) geldi. Bu mağlubiyetle 32 puanda kalan Aytemiz Alanyaspor’un gollerini ise 22’de Junior Fernandes ve 60’ta penaltıdan Emre Akbaba kaydetti.