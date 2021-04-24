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  5. Ali Koç aday olacak mı? Açıklama geldi

Ali Koç aday olacak mı? Açıklama geldi

Fenerbahçe'de başkanlık seçim tarihi belli oldu. Sarı-lacivertlilerde 29-30 Mayıs 2021'de seçim yapılacak. Çoğunluk sağlanamadığı halde seçim 5-6 Haziran’da gerçekleştirilecek. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, haziran ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olup olmayacağı konusunda, "Şu an net bir şey söylememekle birlikte ihtiyaçlar neyi gerektiriyorsa onu yapacağız" dedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı corona virüs salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Üyesi Burak Ç. Kızılhan, başkanlık seçim tarihini açıkladı. Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri 29-30 Mayıs 2021'de gerçekleşecek. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, adaylığıyla ilgili belirsiz konuştu. Koç, "Olağan genel kurul yapılacak. Gerekli duyuruları yapacağız. Başkan adaylığım için net bir şey söylemek için erken olduğunu düşünüyorum. İhtiyaçlar ne gerektiyorsa yapacağız. " dedi.

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Etiketler ali koç fenerbahçe başkanlık
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