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  5. Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması: Cuma günü öğreneceksiniz

Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması: Cuma günü öğreneceksiniz

Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması: Cuma günü öğreneceksiniz
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör seçimiyle ilgili olarak cuma gününü işaret etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör konusunun netleştiğini ifade etti ve taraftara müjdeyi verdi.

"CUMA GÜNÜ ÖĞRENECEKSİNİZ"

Kongre üyeleri ile buluşan Koç, "Yeni hocamızın kim olduğunu cuma günü öğreneceksiniz." ifadelerini kullandı.

"BENZEMA GERÇEK DIŞI"

Ali Koç: “Benzema haberi tamamen gerçek dışıdır. Bunlar bir ayak oyunudur!”

"İSMAİL KARTAL, FENERBAHÇE'NİN BÜYÜK BİR DEĞERİDİR"

Ali Koç: "İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin büyük bir değeridir. Bu sezon istatistikleri alt üst etti. Bizim önümüzü kesmeye güçleri yetmedi. Rakibimizi ittirdiler."

Etiketler cuma Fenerbahçe teknik direktör
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