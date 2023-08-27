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Altay Bayındır'ın sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı

Altay Bayındır'ın sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı
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Fenerbahçe'den Manchester Utd.'ye transferi artık sadece imzaya kalan milli kaleci Altay Bayındır'ın sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı.

Manchester United'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı Altay Bayındır için sözleşmesinde yer alan maddenin ortaya çıktığı iddia edildi.

Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, İngiliz devinden başka bir takıma transfer olması halinde kazanılacak paradan %20'lik kısım Fenerbahçe'ye ödenecek.

Manchester United, Altay Bayındır için Fenerbahçe'ye yaklaşık 7 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek. Detaylı sağlık kontrollerinden geçen Altay Bayındır'ın transferi kısa süre içinde açıklanacak.

 

 

 

Etiketler Fenerbahçe altay bayındır fenerbahçe manchester utd transfer sözleşme özel madde
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