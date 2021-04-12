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  5. Ameliyat olan FAlcao'dan ilk fotoğraf

Ameliyat olan FAlcao'dan ilk fotoğraf

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ile kafa kafaya çarpıştıktan sonra yüz kemiklerinde kırıklar tespit edilen Falcao ameliyat oldu.

Galatasaray'da antrenman sırasında hava topu mücadelesinde Kerem Aktürkoğlu ile kafa kafaya çarpışan ve yüz kemiklerinde kırıklar tespit edilen Radamel Falcao ameliyat oldu.

35 yaşındaki futbolcuya anestezi ile kapalı müdahale gerçekleştirildi. Hastanede müşahade altındaki Falcao'nun doktorların kararına göre, 1-2 gün içinde taburcu edilmesi bekleniyor.

Genel sağlık durumu iyi olan Falcao'nun sahalara dönüşünün 3 haftayı bulması öngörülüyor. 

Etiketler Galatasaray galatasaray falcao ameliyat fotoğraf
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