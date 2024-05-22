Avrupa'nın en iyi takımları arasında Türkiye'den 2 kulüp var
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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından belirlenen Avrupa'nın en iyi takımları listesine Türkiye'den sadece Fenerbahçe ve Galatasaray ilk 20 takım arasında yer alarak girebildi.
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) son 1 yılın verilerini baz alarak Avrupa'nın en iyi takımlarını listeledi. İlk 20 sırada 2 Türk takımı yer aldı.
İşte IFFHS'nin Avrupa'nın en iyi takımları listesi:
1- Manchester City: 416 puan
2- Real Madrid: 326 puan
3- Bayer Leverkusen: 305 puan
4- Inter: 295 puan
5- Bayern Münih: 264 puan
6- Roma: 263,5 puan
7- Atletico Madrid: 250 puan
8- Atalanta: 248 puan
9- Barcelona: 244 puan
10- Arsenal: 242 puan
11- Liverpool: 241 puan
12- PSG: 240 puan
13- Milan: 230 puan
14- Sporting: 228 puan
15- Borussia Dortmund: 223 puan
16- Fenerbahçe: 219 puan
17- Benfica: 215 puan
18- Leipzig: 212 puan
19- PSV: 211,5 puan
20- Galatasaray: 211,5 puan
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