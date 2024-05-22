Avrupa'nın en iyi takımları arasında Türkiye'den 2 kulüp var

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından belirlenen Avrupa'nın en iyi takımları listesine Türkiye'den sadece Fenerbahçe ve Galatasaray ilk 20 takım arasında yer alarak girebildi.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) son 1 yılın verilerini baz alarak Avrupa'nın en iyi takımlarını listeledi. İlk 20 sırada 2 Türk takımı yer aldı. İşte IFFHS'nin Avrupa'nın en iyi takımları listesi: 1- Manchester City: 416 puan 2- Real Madrid: 326 puan 3- Bayer Leverkusen: 305 puan



4- Inter: 295 puan 5- Bayern Münih: 264 puan 6- Roma: 263,5 puan 7- Atletico Madrid: 250 puan 8- Atalanta: 248 puan 9- Barcelona: 244 puan 10- Arsenal: 242 puan 11- Liverpool: 241 puan 12- PSG: 240 puan 13- Milan: 230 puan 14- Sporting: 228 puan 15- Borussia Dortmund: 223 puan 16- Fenerbahçe: 219 puan 17- Benfica: 215 puan 18- Leipzig: 212 puan 19- PSV: 211,5 puan 20- Galatasaray: 211,5 puan