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  5. Avrupa'nın en iyi takımları arasında Türkiye'den 2 kulüp var

Avrupa'nın en iyi takımları arasında Türkiye'den 2 kulüp var

Avrupa'nın en iyi takımları arasında Türkiye'den 2 kulüp var
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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu tarafından belirlenen Avrupa'nın en iyi takımları listesine Türkiye'den sadece Fenerbahçe ve Galatasaray ilk 20 takım arasında yer alarak girebildi.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) son 1 yılın verilerini baz alarak Avrupa'nın en iyi takımlarını listeledi. İlk 20 sırada 2 Türk takımı yer aldı.

İşte IFFHS'nin Avrupa'nın en iyi takımları listesi:

1- Manchester City: 416 puan

2- Real Madrid: 326 puan

3- Bayer Leverkusen: 305 puan

4- Inter: 295 puan

5- Bayern Münih: 264 puan

6- Roma: 263,5 puan

7- Atletico Madrid: 250 puan

8- Atalanta: 248 puan

9- Barcelona: 244 puan

10- Arsenal: 242 puan

11- Liverpool: 241 puan

12- PSG: 240 puan

13- Milan: 230 puan

14- Sporting: 228 puan

15- Borussia Dortmund: 223 puan

16- Fenerbahçe: 219 puan

17- Benfica: 215 puan

18- Leipzig: 212 puan

19- PSV: 211,5 puan

20- Galatasaray: 211,5 puan

Etiketler Fenerbahçe Galatasaray Fenerbahçe Galatasaray avrupa'nın en iyi takımları avrupa'nın en iyi takımları listesi IFFHS Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu
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