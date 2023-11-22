Bahçeli’den Karagümrük’e ''stadyum'' sözü

Beşiktaş tribünlerinden yükselen protestolar sonrasında Beşiktaş üyeliğinden istifa ederek Karagümrük Spor üyeliğine geçen MHP lideri Bahçeli, yeni kulübünün stadyum projesine destek sözü verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Karagümrük Spor Kulübü'nün stadyum projesini destekleyeceğini duyurdu.

Özdemir, Karagümrük’ün stadyum hakkındaki tweet’ini alıntılayarak şunları yazdı: “Makam odasında Karagümrük Spor Kulübü’nün logo ve plaketine güzide bir yer veren liderimiz, Karagümrük Spor Kulübünün haklı talebi ve beklentisi olan stadyum projesine her türlü desteği vermeye hazırdır.”

BAHÇELİ’NİN BEŞİKTAŞ’TAN İSTİFASI

26 Şubat’ta oynanan Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi siyah beyazlı taraftarlar, 'Hükümet istifa' sloganları atmıştı. Buna tepki gösteren Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını açıklamıştı. Ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık ve yeni kaos oyunlarına alet olma hali Beşiktaş’ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır. Bende Beşiktaş JK üyeliğinden an itibariyle çekiliyorum" diyerek istifaları duyurmuştu.

KARAGÜMRÜK’E ÜYE OLMUŞTU

Bahçeli, istifasından sonraki ilk TBMM Grup Toplantısı'nda, "Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm. Karagümrük Spor'a gönül veren bir kişi olarak hayatımı devam ettireceğim” demişti.