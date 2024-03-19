Bakan açıkladı! Olaylı derbide futbolculara soruşturma açılacak mı?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynana maçta çıkan olaylara karışan 38 kişinin kimliğinin tespit edildiğini açıkladı. Bakan Tunç, futbolculara yönelik ise soruşturma açılmayacağını söyledi.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada çıkan olaylara ilişkin soruşturma sürüyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, karşılaşmada çıkan olaylara ilişkin başlatılan soruşturmayla ilgili olarak açıklama yaptı.

Adana'nın Kozan ilçesindeki Adalet Sarayı'nın açılışında konuşan Bakan Tunç, şunları söyledi;

"Şu ana kadar 38 kişinin kimlikleri tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen kişilerle ilgili de gözaltı süreçleri devam ediyor. O kamera görüntüleri de izlenerek, bu konuda kimler kusurluysa, Cumhuriyet Başsavcımızın yapacağı soruşturma neticesinde ortaya çıkacaktır. Bu tür görüntülerin bir daha olmaması temennimiz. Sporun kardeşlik olduğunu unutmamamız lazım. Dolayısıyla hepimiz bu noktada özellikle sporda bu tür şiddet olaylarının olmaması anlamında sorumlu kişilerin sorumlu davranması noktasındaki düşüncelerimizi de tekrar ediyoruz.

"FUTBOLCULARA SORUŞTURMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakan Tunç, “Futbolcular hakkında bir soruşturma var mı?” sorusuna da yanıt verdi.

Bakan Tunç, “Futbolcularla alakalı soruşturma söz konusu değil. Futbolculara saldıranlarla ilgili adli süreç devam ediyor” diyen Tunç, “Bazı sosyal medya hesaplarında futbolculara yönelik de soruşturma yapılacakmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmış. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI YANLIŞ ANLAMADAN KAYNAKLI"

Bakan Tunç, Fenerbahçe kulübünün yaptığı açıklamaya ilişkin ise “Orada bir yanlış anlama söz konusu. Fenerbahçe kulübümüzün bir açıklaması olmuş. Bizim futbolculara yönelik soruşturma açıldığına yönelik beyanımız söz konusu değil. Sosyal medyadaki paylaşımlar sonrası oluşan yanlış anlamadan kaynaklandığını düşünüyoruz” dedi.

FENERBAHÇE, BAKAN TUNÇ'A YANIT VERMİŞTİ

Fenerbahçe, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç’un bugün basına yansıyan aşağıdaki açıklamalarını üzüntü ile takip ettik. Sayın Bakanımız tarafından dile getirilen; “Görüntüler izlenir. Bu görüntüleri değerlendirecek olan Cumhuriyet Savcılığı. Meşru savunmanın da ötesine geçip karşı tarafa zarar verecek kendi savunmanın ötesine giden bir durum söz konusu mu? Bir saldırı var mı? Taraftar da olsa futbolcu da olsa her iki taraf içinde bir suç işlenmişse soruşturulur.” sözleri, maç boyunca, 90 dakikanın ilk saniyesinden son anına kadar sahaya atılan su şişeleri, kesici aletler, çakmakların, metal paraların olduğu ortamda oyunu oynamaya çalışan, sahaya atılan meşaleyi eliyle kaldırıp saha dışına atma bilincinde olan, tüm bu baskı, tahriklere rağmen oyuna, sahadaki mücadeleye zarar vermemek adına en ufak reaksiyon dahi göstermeyen Futbol Takımımıza, Teknik Ekibimize ve camiamıza yapılan bir haksızlık olarak kabul ediyoruz.

Sayın Bakanımızın bu konuda yaşanan tüm bu olayların mağduru ve tek masum tarafı olan Fenerbahçe’yi hedef almayı fırsat kollayanların konuyu çarpıtmalarına izin verecek açıklamaları bizi derinden yaralamıştır. Söz konusu Fenerbahçe ise bu tavır ve yaklaşımlara alışık olmak zorunda bırakılmamız, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yıllardır anlatmaya çalıştığımız durumdur."