Beşiktaş deplasmanda kanatlandı
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup etti.
Kayserispor'la Beşiktaş, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Beşiktaş 3-2 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Serdar Saatçı ile 75. ve 78. dakikalarda N'Koudou kaydetti. Kayserispor'un golleri ise 23. dakikada Thiam (penaltıdan) ve 90+5. dakikada Cardoso'dan geldi.
Beşiktaş bu sonuçla puanını 54'e çıkardı. Kayserispor ise 43 puanda kaldı.
Beşiktaş gelecek hafta derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kayserispor ise deplasmanda Gaziantep FK'da karşılaşacak.
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