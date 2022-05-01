Beşiktaş deplasmanda kanatlandı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup etti.

Kayserispor'la Beşiktaş, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Beşiktaş 3-2 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Serdar Saatçı ile 75. ve 78. dakikalarda N'Koudou kaydetti. Kayserispor'un golleri ise 23. dakikada Thiam (penaltıdan) ve 90+5. dakikada Cardoso'dan geldi.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 54'e çıkardı. Kayserispor ise 43 puanda kaldı.

Beşiktaş gelecek hafta derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kayserispor ise deplasmanda Gaziantep FK'da karşılaşacak.