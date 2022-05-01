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Beşiktaş deplasmanda kanatlandı

Beşiktaş deplasmanda kanatlandı

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup etti.

Kayserispor'la Beşiktaş, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Beşiktaş 3-2 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Serdar Saatçı ile 75. ve 78. dakikalarda N'Koudou kaydetti. Kayserispor'un golleri ise 23. dakikada Thiam  (penaltıdan) ve 90+5. dakikada Cardoso'dan geldi.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 54'e çıkardı. Kayserispor ise 43 puanda kaldı.

Beşiktaş gelecek hafta derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kayserispor ise deplasmanda Gaziantep FK'da karşılaşacak.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş yukatel kayserispor süper lig
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