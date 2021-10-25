Beşiktaş - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu
Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisinin VAR hakemi Mete Kalkavan oldu.
Süper Lig'in 10. haftasında bugün saat 20.00'da Beşiktaş, Galatasaray'a ev sahipliği yapacak.
Vodafone Park'ta oynanacak dev mücadelede, VAR hakemi olarak Mete Kalkavan görev alacak.
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