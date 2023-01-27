Beşiktaş galibiyet serisini sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı takımın gollerini 20. ve 50. dakikada Cenk Tosun, 59. dakikada Dele Alli kaydetti. Bu sonuçla Beşiktaş, galibiyet serisini 5 maça çıkardı.