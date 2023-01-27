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Beşiktaş galibiyet serisini sürdürdü

Beşiktaş galibiyet serisini sürdürdü
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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı takımın gollerini 20. ve 50. dakikada Cenk Tosun, 59. dakikada Dele Alli kaydetti. Bu sonuçla Beşiktaş, galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Etiketler Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş beşiktaş alanyaspor galibiyet
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