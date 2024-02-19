Beşiktaş, genç futbolcunun biletini kesti

Beşiktaş, 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Emirhan Delibaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle; "Profesyonel futbolcu Emirhan Delibaş’la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emirhan Delibaş’a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

NE OLMUŞTU?

Emirhan Delibaş'ın bir arkadaşlık uygulamasında profil oluşturduğu iddia edilmiş ve siyah-beyazlı taraftarlar futbolcuya tepki göstermişti. Bunun üzerine bir açıklama yapan Delibaş, "Sahte hesaplar tarafından yapılan iftiraları reddediyor ve takımıma olan bağlılığımın sorgulanamayacağını belirtmek istiyorum. Beşiktaş benim için bir sorumluluk, sizin sevgi ve desteğiniz her zaman en büyük motivasyonum olmuştur." demişti.