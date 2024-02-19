  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Trendyol Süper Lig
  5. Beşiktaş, genç futbolcunun biletini kesti

Beşiktaş, genç futbolcunun biletini kesti

Beşiktaş, genç futbolcunun biletini kesti
Güncelleme:

Beşiktaş, 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Emirhan Delibaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle; "Profesyonel futbolcu Emirhan Delibaş’la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emirhan Delibaş’a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

NE OLMUŞTU?

Emirhan Delibaş'ın bir arkadaşlık uygulamasında profil oluşturduğu iddia edilmiş ve siyah-beyazlı taraftarlar futbolcuya tepki göstermişti. Bunun üzerine bir açıklama yapan Delibaş, "Sahte hesaplar tarafından yapılan iftiraları reddediyor ve takımıma olan bağlılığımın sorgulanamayacağını belirtmek istiyorum. Beşiktaş benim için bir sorumluluk, sizin sevgi ve desteğiniz her zaman en büyük motivasyonum olmuştur." demişti.

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş Emirhan Delibaş Tinder
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mesai saatlerini düşürecek teklif TBMM'ye geliyor Mesai saatlerini düşürecek teklif TBMM'ye geliyor Ebru Gündeş 4. kez nikâh masasına oturuyor Ebru Gündeş 4. kez nikâh masasına oturuyor Türk futbolunda Passolig E-bilet dönemi sona erdi! Türk futbolunda Passolig E-bilet dönemi sona erdi! Güzel spor spikerinden olay itiraf: ''İki yıl boyunca tacize uğradım'' Güzel spor spikerinden olay itiraf: ''İki yıl boyunca tacize uğradım'' Bursa'da deprem İstanbul'da da hissedildi Bursa'da deprem İstanbul'da da hissedildi Survivor adasında büyük kavga: ''Dişim kırıldı, dişim!'' Survivor adasında büyük kavga: ''Dişim kırıldı, dişim!'' Evini akrabasına kiralayanlara kötü haber: Akraba vergisi ödenecek! Evini akrabasına kiralayanlara kötü haber: Akraba vergisi ödenecek! İstanbul'da eski eşini 23 yerinden vuran cani kocaya film gibi operasyon İstanbul'da eski eşini 23 yerinden vuran cani kocaya film gibi operasyon İslam Memiş'ten Dolar uyarısı: ''Yine bu yalana inananlar var'' İslam Memiş'ten Dolar uyarısı: ''Yine bu yalana inananlar var'' ENAG'ın kurucusu ünlü ekonomistten Dolar kuru için ''vahim'' tahmin ENAG'ın kurucusu ünlü ekonomistten Dolar kuru için ''vahim'' tahmin