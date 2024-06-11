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  5. Beşiktaş sezonun ilk transferini bitiriyor

Beşiktaş sezonun ilk transferini bitiriyor

Beşiktaş sezonun ilk transferini bitiriyor
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Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ile anlaşma aşamasına geldi.

Siyah beyazlılar, yeni teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un isteği doğrultusunda Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ile anlaşma aşamasına geldi. Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki stoperi ve menajerini İstanbul'a davet eden Beşiktaş yönetimi, son görüşmeleri burada yapacak. Kesin anlaşmanın sağlanması halinde sağlık kontrolünden geçecek olan Paulista ile resmi sözleşme imzalanacak.

Bu arada perşembe günü Türkiye'ye gelecek olan Hollandalı yeni teknik direktör Giovanni van Bronckhorst için, cuma günü resmi imza töreni yapılması planlanıyor.

DHA

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş transfer Gabriel Paulista
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