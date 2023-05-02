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Beşiktaş Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını değiştirdi

Beşiktaş Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını değiştirdi
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Süper Lig'te kendi evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1'lik net skorla deviren Beşiktaş, Süper Lig'teki şampiyonluk ihtimallerini de şampiyonluk oranlarını da değiştirdi. İşte Beşiktaş'ın zaferi sonrası güncellenen Süper Lig'de şampiyonluk oranları...

Spor Toto Süper Lig’de 32'nci hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. 70 puanla lider olan Galatasaray, haftasonu Beşiktaş ile oynadığı derbiyi kaybetmesine rağmen şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi.

Sivasspor’u deplasmanda yenen ve Galatasaray ile aradaki puan farkını 3′e düşüren Fenerbahçe, ikinci favori oldu.

Son haftalarda gösterdiği performansla ligde üçüncü sırada yer alan Beşiktaş da ligin bitimine 6 hafta kala şampiyonluk adayları arasında yer aldı.

Takımların şampiyonluk oranları şöyle oldu:

Lider Galatasaray'ın oranı son derbi mağlubiyetiyle 1.18'den 1.25'e yükseldi.

Lig ikincisi Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada kazanarak puan farkını azalttı, şampiyonluk oranı 4.00'dan 2.00'a düştü.

Ligde son 10 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Beşiktaş, Fenerbahçe'den sonra derbide Galatasaray'ı da mağlup ederek şampiyonluk yolunda zirveye bir adım daha yaklaştı. Beşiktaş'ın oranı 15.00 iken 4.00'a düştü.

Etiketler Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray şampiyonluk şampiyonluk oranları süper lig derbi
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