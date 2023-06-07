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Beşiktaş Süper Lig'i 3. sırada tamamladı

Beşiktaş Süper Lig'i 3. sırada tamamladı
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun 38. ve son haftasında Konyaspor'la 3-3 berabere kalarak ligi 3. sırada bitirdi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun 38. ve son haftasında Konyaspor'la 3-3 berabere kaldı. Siyah beyazlı takım, bu sonuçla ligi 3. sırada tamamladı.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş süper lig konyaspor
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