Beşiktaş Süper Lig'i 3. sırada tamamladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun 38. ve son haftasında Konyaspor'la 3-3 berabere kalarak ligi 3. sırada bitirdi.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun 38. ve son haftasında Konyaspor'la 3-3 berabere kaldı. Siyah beyazlı takım, bu sonuçla ligi 3. sırada tamamladı.
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