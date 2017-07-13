Beşiktaş'ın transferde kozu Babacar

Beşiktaş Marcelo'nun satılmasının ardından transferde atağa kalkarken forvet hamlesi için Khouma Babacar'ı gündemine aldı. Menajer Ahmet Bulut'un aracı olduğu transferde önemli yol katettiği belirtilen Beşiktaş'ın Fiorentina ile el sıkıştığı, Senegalli golcüye de teklifi ilettiği kaydedildi.

Şenol Güneş'in de önerilen Babacar'ı izlediği, özellikle oyuncunun atletik yeteneklerinden çok etkilendiği belirtildi. Bu transferde bir prensip anlaşmasına varmanın yollarını arayan Beşiktaş oyuncudan da bir olumlu cevap alması üzerine Vincent Aboubakar ile bir görüşme daha yapılacak. Eli güçlenen Beşiktaş pazarlık masasında Porto'ya son teklifini iletecek. Portekiz ekibinin Aboubakar için indirime gitmemesi durumunda Babacar transferi bitirilecek.

Babacar 2008 yılında altyapısına adım attığı Fiorentina'dan çok sayıda takıma kiralanırken geçtiğimiz sezonu Floransa ekibinde geçirdi. Senegalli forvet 31 resmi maça çıkarken 14 gol kaydetti.