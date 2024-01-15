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Beşiktaş'ta bir sakatlık şoku daha: Bir isim daha sezonu kapattı

Beşiktaş'ta bir sakatlık şoku daha: Bir isim daha sezonu kapattı
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Yeni teknik direktörü Fernando Santos ile yeniden yapılanarak çıkış arayan ve son olarak kendi evinde Fatih Karagümrük’ü 3-0 yenen Beşiktaş’ta Chamberlain’in ardından bir yıldız futbolcu daha sakatlanarak sezonu kapattı.

Trendyol Süper Lig’in 20.hafta müsabakasında Fatih Karagümrük’ü Semih Kılıçsoy, Rashica ve Gedson Fernandes’in attığı gollerle 3-0 yendi. Siyah-beyazlılar puanını 35’e çıkarırken kötü haber maç sonrasında geldi.

Maçın 15. dakikasında sakatlanarak oyunu yarıda bırakan Amir Hadziahmetovic'in sezonu kapattığı öğrenildi.

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakanın 15. dakikasında sol dizinde yaşadığı rotasyonel gerilme yaralanması sonrası oyuna devam edemeyen oyuncumuz Amir Hadziahmetovic’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde tam kata yakın kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavi süreci önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelere göre planlanacaktır” denildi.

Transfermarkt’a göre piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki Amir Hadziahmetovic Beşiktaş formasını bu sezon 30 maçta giydi, 6 asist yaptı.

Etiketler Beşiktaş Amir Hadziahmetovic sezonu kapattı sakatlık beşiktaş
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