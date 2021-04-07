Beşiktaş'tan altın değerinde 3 puan

Süper Ligin 33. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı.

Beşiktaş - Alanyaspor ilk 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Cenk Tosun.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Salih, Davidson, Bareiro, Babacar.

Ligde bir haftayı bay geçmesine rağmen ilk sırada yer alan ve şampiyonluğun en güçlü adayları arasında gösterilen Beşiktaş, oynadığı son 2 lig maçında galibiyeti unuttu. Milli maçlar arasına girmeden önce evinde oynadığı son maçta Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Siyah-Beyazlı ekip, aranın ardından ilk maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi ve sahada 1-0 mağlubiyetle ayrıldı.

CENK TOSUN 1197 GÜN SONRA VODAFONE PARK'TA

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı ancak Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık ve milli takımda koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla uzun bir süre forma giyemeyen Cenk Tosun, tam 1197 gün aradan sonra Vodafone Park'ta sahaya çıktı. 2017-2018 sezonunun devre arasında Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun, iç sahada oynanan maçlarda son olarak 28 Aralık 2017 tarihinde Türkiye Kupası karşılaşmasında Osmanlıspor'a karşı forma giymişti. Devre arasında Beşiktaş'a transfer olan yıldız golcü, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynanan lig maçında oyuna sonradan dahil olup fileleri 2 kez havalandırmıştı. Cenk, bu maçı da boş geçmedi.

VİDA DALYA YAPTI

Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vıda, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla siyah-beyazlı forma ile 100'üncü lig maçına çıktı. Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadrosunun en önemli isimleri arasında yer alan Hırvat savunma oyuncusu siyah-beyazlı formayla 99 lig maçını geride bıraktı.

90'Maçın sonunda en az 4 dakika uzatma oynanacak.

88'GOL İPTAL! Kadzior'un pasıyla ceza sahasına sokulan Efkan Bekiroğlu'nun şutunda direğin içine çarpan top ağlara gitti. Ancak VAR incelemesi sonrasında pozisyonun başlangıcında Mustafa Pektemek'in Welinton'a faul yaptığı tespit edildi ve GOL iptal edildi.

85'N'Koudou bu sezon ligdeki 4. golünü attı.

85'Beşiktaş'ta Ghezzal yerine Göktan Töre oyuna girdi.

84'GOL Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Atiba'nın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan N'Koudou dar açıdan vuruşunu yaptı ve topu kaleci Marafona'nın yanından ağlara gönderdi.

82'Kadzior'un direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta top üstten auta gitti.

79'Larin'in pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan N'Koudou'nun sağ ayak içiyle yaptığı vuruş çerçeveyi bulmadı.

79'Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

78'Hızlı gelişen Beşiktaş atağında N'Koudou'nun vuruşunda top Atiba'dan döndü.

78'Kadzior ceza sahası yayı içinden vuruşunu yaptı. Top kaleci Ersin'de kaldı.

76'N'Koudou'nun pasıyla Atiba ceza sahasına sokulmak istedi. Ama topu iyi kontrol edemeyince pozisyonu yitirdi.

76'Mustafa Pektemek de Adam Bareiro yerine oyunda.

76'Alanyaspor'da da Juanfran yerine Tayfur Bingöl oyuna girdi.

76'Beşiktaş'ta Oğuzhan yerine Dorukhan kalan bölümde görev yapacak.

74'İki takımda da az sonra oyuncu değişiklikleri yapılacak.

74'Serbest vuruşu Efkan kullandı. Barajdan seken top yandan dışarıya gitti.

73'Alanyaspor kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

73'Josef, Davidson'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

72'Oyun bu dakikalarda sık sık duruyor

70'Alanyaspor'da da Ceyhun yerine Siopis oyunda.

70'Salih Uçan yerine de Efkan Bekiroğlu görev yapacak.

69'Beşiktaş'ta maçın açılış golünü atan Cenk Tosun yerine N'Koudou oyuna girdi.

69'Beşiktaş'ta da az sonra N'Koudou oyuna girecek.

68'Sağ kanattan Kadzior'un kullandığı köşe vuruşunda top ters kanattan dışarıya gitti.

67'Sol kanattan ceza sahasına doğru kullanılan serbest vuruşta Tzavellas sırtı kaleye dönük bir şekilde kafayı vurdu. Ersin topu kornere çeldi.

66'Juanfran'ın pasıyla Bareiro savunmanın arkasına sarkmak istedi. Kalesini zamanında terkeden Ersin topun kontrolünü sağladı.

65'Babacar'ın sakatlığı nedeniyle oyun durdu.

65'Alanyaspor'da Babacar yerine Damian Kadzior oyuna dahil oldu.

65'Alanyaspor'da az sonra Damian Kadzior oyuna girecek.

63'İki takım da bu dakikalarda orta sahaları hızlı geçmeye başladı.

62'Sağ kanatta hareketlenen Juanfran rakibinden sıyrıldı. Penaltı noktasına doğru pasını verdi. Welinton topu uzaklaştırdı.

60'Sağ kanattan Ghezzal'in ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta top Marafona'nın kucağında kaldı.

58'Ghezzal, Beşiktaş forması ile Süper Lig'deki ikinci golünü attı.

57'GOL Atiba'nın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Ghezzal, çok şık bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi.

56'Larin sol çaprazdan sağ ayak içiyle vuruşunu yaptı. Top kaleci Marafona'nın üzerine gitti.

55'Ghezzal'in ceza sahası yayı içinden yaptığı vuruşta savunmadan seken top direğin hemen yanından dışarıya gitti.

54'TEHLİKE! Sol kanattan Ghezzal'in kullandığı köşe vuruşunda Cenk Tosun'un kafa vuruşu az farkla yandan dışarıya gitti.

53'Sol kanattan sıfıra inen Atiba'nın ortasında Juanfran'dan seken top kornere gitti.

52'İNANILMAZ BİR GOL KAÇTI! Savunmanın arkasına sarkan Bareiro topu kale sahasına çıkarttı. Babacar, bomboş durumda boş kaleye vuruşunu yaptı ama top yandan dışarıya gitti.

52'Ceyhun Gülselam, Larin'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

51'Sol çaprazdan N'Sakala'nın arka direğe ortasında Moubandje topu karşıladı.

49'Sağ kanattan Salih'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Larin topu karşıladı.

48'Juanfran'ın sağ kanattan ortasında N'Sakala'dan seken top kornere gitti.

47'Salih'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ceyhun'dan seken top yandan auta gitti.

46'ERSİN KURTARDI! Salih'in şık pasıyla sol kanatta hareketlenen Davidson, ceza sahasına sokuldu. Dar açıdan vuruşunu yaptı. Ersin topu kornere çeldi.

46'Bu dakikalarda rüzgar oldukça şiddetli ve Alanyaspor'un korduğu kaleye doğru esiyor.

45'İkinci yarı başladı.

45'İlk yarı 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi.

44'İlk yarının sonunda en az 1 dakika uzatma oynanacak.

43'N'Sakala sol çaprazdan yakın direk dibine doğru vuruşunu yaptı. Marafona topu kontrol etti.

42'Alanyaspor bir kez daha Beşiktaş yarı alanına yerleşti ve boşluk bulmaya çalışıyor.

40'TEHLİKE! Sağ kanattan Juanfran'ın ortasında Bareiro, yakın mesafeden vuruşunu yaptı. Top direğin yanından dışarıya gitti.

38'Ghezzal'in ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Larin kafayı vurdu. Top yandan auta gitti.

37'Atiba, Ceyhun'un müdahalesi ile yerde kaldı. Beşiktaş bir duran top şansı yakaladı.

36'Sağ kanatta hareletlenen Ghezzal'in arka direğe havalandırdığı topu Fatih uzaklaştırdı.

35'Ghezzal ceza sahası dışından sol ayak içiyle vuruşunu yaptı. Marafona topu kontrol etti.

34'Babacar'ın kullandığı serbest vuruşta top farklı şekilde üstten auta gitti.

32'Babacar, ceza sahası yayı üzerinde Josef'in müdahalesi ile yerde kaldı. Alanyaspor çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

32'Davidson sol çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Rosier'den sıyrılmaya çalıştı. Welinton kademeye girip topu taca gönderdi.

31'Alanyaspor bu dakikalarda oyunu Beşiktaş yarı sahasına yıkmaya başladı.

31'Oyun yeniden başladı.

30'Beşiktaş'ta Vida bir sakatlık geçiriyor. Oyun durdu.

29'Atiba ceza sahasına doğru sokulup yay içindeki Cenk'i topla buluşturdu. Cenk pasını vermek isterken savunma araya girdi.

27'N'Sakala'nın pasıyla ceza sahası yayında topla buluşan Cenk Tosun'un dönerek yerden vuruşunda top kaleci Marafona'da kaldı.

25'Atiba, Salih'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

23'Oğuzhan ile verkaç yapan Cenk Tosun ceza sahasına sokulmak isterken Moubandje ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi. VAR incelemesi sonrasında da oyunun devam etmesi yönünde karar verildi.

22'ÜÇÜNCÜ KEZ DİREK! Ghezzal'in sol kanattan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Welinton'un kafa vuruşunda top bir kez daha direğe takıldı.

22'Salih Uçan itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

20'Sol kanattan Ghezzal'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Babacar topu karşıladı.

20'N'Sakal'nın pasıyla sol kanattan ceza sahasına sokulan Larin'in içeriye çevirdiği topu Juanfran kornere gönderdi.

18'ERSİN KURTARDI! Hızlı gelişen Alanyaspor atağında Davidson'un pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Juanfran, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Ersin gole izin vermedi.

17'Sağ kanattan Ghezzal'in ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta savunma topu karşıladı.

16'DİREKTEN DÖNDÜ! Fatih Aksoy'un hatalı pasıyla topla buluşan Cenk Tosun, topla ceza sahasına sokuldu. Sol çağrazdan vuruşunu yaptı. Top üst direkten döndü.

15'Davidson'un sol kanattan yerden ortasında Vida topu karşıladı.

11'Cenk Tosun, Süper Lig'de bu sezon üçüncü kez GOL sevinci yaşadı.

10'GOL Sol kanattan Ghezzal'in kullandığı köşe vuruşunda Atiba ön direkte kafayı vurdu. Kale sahasına düşen topa Cenk Tosun dokundu ve topu filelere gönderdi.

10'Sol kanattan N'Sakala'nın ortasında savunmadan seken top kornere gitti.

8'Oyun bu bölümde sık sık faul düdükleri ile duruyor. Bu da temponun düşmesine sebep oldu.

6'Beşiktaş sağ kanadını kullanarak Alanyaspor kalesine yüklenmeye çalışıyor.

4'Alanyaspor'da Babacar bir sakatlık geçirdi. Bir süre duran oyun yeniden başladı.

3'Beşiktaş ilk dakikalarda önde baskı yaparak Alanyaspor'un pas yaparak çıkmasına izin vermemeye çalışıyor.

1'Sol kanattan Larin sıfıra inmek istedi. Ama topu istediği gibi kontrol edemedi. Aut.

Maçın başı! DİREKTEN DÖNDÜ! Larin'in pasıyla ceza sahasının dışında sağ çaprazda topla buluşan Ghezzal'in şutunda top direkten döndü.

M.Ö. Karşılaşmanın ilk düdüğü ve maç başladı.