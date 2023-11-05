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Beşiktaş'tan devre arası tepkisi: Türkiye Fiyasko Federasyonu

Beşiktaş'tan devre arası tepkisi: Türkiye Fiyasko Federasyonu
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Antalyaspor karşısında 3-2'lik mağlubiyetle 3 puan bırakan Beşiktaş'ta yönetim, maç sırasında Türkiye Futbol Federasyonu'nu için sosyal medyadan "Türkiye Fiyasko Federasyonu" tepkisini verdi.

Trendyol Süper Lig'te Antalya'da Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 3-2 mağlup olarak ayrılırken Beşiktaş Kulübü, Antalyaspor maçının ilk yarısındaki bir pozisyonda penaltı beklentilerinin karşılıksız kalmasına sosyal medyada tepki gösterdi.

Mücadelenin 34. dakikasında, Antalyaspor ceza sahası içinde karambol yaşandı. Tayfur Bingöl’ün kafa vuruşu üst direkten dönerken, Salih Uçan topu tamamlamak istedi.

Ancak Erdal Rakip’in arkadan yaptığı müdahale ile yerde kalan Uçan, penaltı bekledi. Beşiktaşlı oyuncular yoğun itirazda bulunurken, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu pozisyonun temiz olduğunu işaret etti.

Mücadelenin VAR hakemi Özgür Yankaya da pozisyonda ihlal olduğuna dair bir uyarıda bulunmayınca mücadele devam etti.

BEŞİKTAŞ’TAN AÇIKLAMA: YEDİNİZ, DOYMADINIZ!

Maç devam ederken sosyal medyadan pozisyonun videosunu paylaşan Beşiktaş Kulübü, “Türkiye Fiyasko Federasyonu” yazarak TFF’yi etiketledi.

Ardaından penaltı pozisyonunun videosunu paylaşan siyah beyazlılar, “Yediniz yediniz, doymadınız. Penaltılarımızı da yemeye devam edin. Sorun değil, tiyatronuzun finalini biz yapacağız!” ifadelerini kullandı.

 

Etiketler Beşiktaş beşiktaş tff Türkiye fiyasko federasyonu Türkiye futbol federasyonu tepki paylaşım yediniz yediniz doymadınız
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