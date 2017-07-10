Celta Vigo, Emre Mor'a talip oldu

El Mundo Deportivo'da yer alan habere göre M.City'den Nolito'yu transfer etmek isteyen Celta Vigo, bir aksilik yaşanması halinde Emre Mor'a yönelecek. Danimarka asıllı Türk futbolcunun takımda yabancılık çekmeyeceği çünkü Celta Vigo'nun kadrosunda Sisto, Wass ve Hjulsager gibi Danimarkalı oyuncuların yer aldığı belirtildi. Geçen sezon Dortmund'a 10 milyon Euro'ya transfer olan ancak fazla forma şansı bulamayan 20 yaşındaki milli oyuncu için Alman ekibinin yeni teknik direktörü Peter Bozs kararını 25 Temmuz'da vereceğini açıklamıştı.



Sabah