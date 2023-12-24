Dev derbi öncesi Fenerbahçe'de sakatlık şoku
Dev derbi öncesi İsmail Kartal'ın ilk 11'de düşündüğü Serdar Aziz son dakika kararıyla kadrodan çıkarıldı.
Fenerbahçe'de Serdar Aziz, sakatlığı nedeniyle derbide görev alamayacak. Sakatlığı sonrası Kayserispor maçında yeşil sahalara geri dönen tecrübeli stoperin sakatlığı nüksetti ve kadrodan çıkarıldı.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Oosterwolde, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.
Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.
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