Ersun Yanal’dan Trabzonspor’a dava

Aldığı başarısız sonuçlar sonrasında Bordo mavili kulüple yolları ayrılan Teknik Direktör Ersun Yanal ve Yardımcıları, Volkan Kazak, Gökhan Kağıtçıoğlu, Recep Karatepe, Altay Nazif Dağdelen ve Murat Bel alacakları için TFF Uyumsuzluk ve Çözüm Kurulu'na dava açtı.

Davada, Ersun Yanal 1 Milyon 650 Bin Euro, Volkan Kazak 270 Bin TL, Gökhan Kağıtçıoğlu 270 Bin TL, Recep Karatepe 270 Bin TL, Altay Nazif Dağdelen 225 Bin TL ve Murat Bel 135 Bin TL talep etti. Bordo mavili kulübün bugün yapılan Mali Genel Kurul’unda dağıtılan kitapçıkta Yanal ve ekibinin tazminat talebi üyelerle paylaşıldı.

Trabzonspor'un davaya cevap verdiği ve yargılamanın devam ettiği bildirildi.