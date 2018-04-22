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  5. 22 Nisan 2018 10:18

Farklı yenilgi Ümit Özat'ı çıldırttı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, 3-0 kaybettikleri Osmanlıspor maçı sonrası sert açıklamalarda bulundu.

Farklı yenilgi Ümit Özat'ı çıldırttı
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Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde oynanan Başkent derbisinde Gençlerbirliği, evinde ağırladığı Osmanlıspor'a 3-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat, “Burada iyi gittiği zamanda, kötü gittiği zamanda oyuncularla beraber biz bundan sorumluyuz. Şu gösterdiğimiz özenli çalışmayı, maç öncesi yaptıklarımızı, sokaktan 11 tane adam toplasak yapsak, belki çok daha farklı olurdu. Kötü bir oyun söylenecek bir şey yok. Osmanlıspor'u da tebrik etmekten başka söylenecek bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Başkent derbisinden Osmanlıspor çıktı !Başkent derbisinden Osmanlıspor çıktı !

 

Ümit Özat , osmanlıspor , gençlerbirliği
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