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  5. 03 Kasım 2018 17:52

'Fatih Terim, Fırat Aydınus'un yüzüne tükürdü' iddiası!

2-2 biten ve maç sonrası kavga çıkan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Fatih Terim'in maçın hakemi Fırat Aydınus'un yanına gidip yüzüne tükürdüğü iddia edildi.

'Fatih Terim, Fırat Aydınus'un yüzüne tükürdü' iddiası!
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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan derbi 2-2 sonuçlanırken maç sonunda çıkan olaylar uzun süre tartışıldı. Fatih Terim'in maçın hakemi Fırat Aydınus'un yüzüne tükürdüğü iddiası da uzun süre gündemden düşmeyecek gibi...

Derbiye sahada oynanan futboldan çok maç sonunda yaşanan olaylar damga vurdu. Olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde bitiş düdüğünün çalması ile birlikte Fatih Terim, hakem Aydınus'un yanına koştu ve yüzüne tükürdü.

Fatih Terim, maç sonu röportajında da hakem Aydınus ile ilgili çok sert konuştu. Terim, şu ifadeleri kullandı:

"Oyuna baktığımız zaman Fırat'a kadar ve Fırat'tan sonra diye bakabiliriz. İlk yarı öne geçen, ikinci yarıda ikinci golü bulan, goller kaçıran bir Galatasaray var. Hoşuna gitmedi Fırat'ın. O genelde maçın önüne geçmek ister. Çok centilmence gidiyordu maç." Kaynak: Fotomaç

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