için kaldı
İMSAKİYE
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Fatih Terim'den Fenerbahçelileri kızdıracak iddia

Fatih Terim'den Fenerbahçelileri kızdıracak iddia

Fatih Terim'den Fenerbahçelileri kızdıracak iddia
Güncelleme:

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nin iftarında şampiyonluk iddiasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamayla Fenerbahçelilerin tepkisini çekti.

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nin (GSİYAD) geleneksel iftarı Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. İftara Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray eski Teknik Direktörü Fatih Terim, GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılı yönetim kurulu üyeleri, dernek yönetim kurulu üyeleri ve camiadan isimler katıldı.

Sarı-Kırmızılılar'ın efsane isimlerinden Fatih Terim de iftarda yöneticilerle aynı masaya otururken, Terim'in, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la da samimi halleri dikkat çekti.

Tecrübeli futbol adamı eski öğrencisi Okan Buruk'la bir süre sohbet ederken, Başkan Dursun Özbek ve CEO Erden Timur ile de bir araya geldi.

İddiaya göre, Erden Timur, Fatih Terim'i Fenerbahçe ile oynanacak ligin son maçına davet ederken, "Şampiyonluk turu atılırken bize eşlik edin" teklifinde bulundu.

"ŞAMPİYONLUK O MAÇA KALMAZ"

Terim ise Timur'u yapılan transferler sebebiyle tebrik ettiği öne sürülürken, NEF Park'ta oynanacak ligin son maçı olan Fenerbahçe derbisinde olma sözü verdi ve "Şampiyonluk o maça kalmaz" ifadelerini kulandı.

Etiketler Galatasaray galatasaray fatih terim şampiyonluk derbi fenerbahçe fenerbahçe derbisi galatasaray fenerbahçe derbisi galatasaray fenerbahçe
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Can Ataklı ağzını bozdu, Muharrem İnce'ye demediğini bırakmadı
Deniz taştı; İskenderun bir kez daha sular altında kaldı
Ekonomistlerin 2023 yılı dolar ve enflasyon tahmini belli oldu
Asrın felaketi oyları böyle değiştirdi; işte son seçim anketi sonuçları
Dolar ve Euro'daki yükseliş sürüyor! Altın zirvede
Yol kenarındaki afişleri gören dönüp bir kez daha baktı
Talihlileri belli oldu, peki ilk Togg ne zaman teslim edilecek ?
Erdoğan'dan Akşener'e canlı yayında olay olacak sözler
İstanbul'da hatalı sollamayla gelen kaza kamerada
Sadece 1 TL'ye alıp, Avrupa'ya 1.050 TL'ye satıyor...