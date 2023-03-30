Fatih Terim'den Fenerbahçelileri kızdıracak iddia

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nin iftarında şampiyonluk iddiasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamayla Fenerbahçelilerin tepkisini çekti.

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği’nin (GSİYAD) geleneksel iftarı Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. İftara Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray eski Teknik Direktörü Fatih Terim, GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılı yönetim kurulu üyeleri, dernek yönetim kurulu üyeleri ve camiadan isimler katıldı.

Sarı-Kırmızılılar'ın efsane isimlerinden Fatih Terim de iftarda yöneticilerle aynı masaya otururken, Terim'in, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la da samimi halleri dikkat çekti.



Tecrübeli futbol adamı eski öğrencisi Okan Buruk'la bir süre sohbet ederken, Başkan Dursun Özbek ve CEO Erden Timur ile de bir araya geldi.



İddiaya göre, Erden Timur, Fatih Terim'i Fenerbahçe ile oynanacak ligin son maçına davet ederken, "Şampiyonluk turu atılırken bize eşlik edin" teklifinde bulundu.

"ŞAMPİYONLUK O MAÇA KALMAZ"



Terim ise Timur'u yapılan transferler sebebiyle tebrik ettiği öne sürülürken, NEF Park'ta oynanacak ligin son maçı olan Fenerbahçe derbisinde olma sözü verdi ve "Şampiyonluk o maça kalmaz" ifadelerini kulandı.