Fenerbahçe bu transfere pişman olacak! Zarar En az 11 milyon Euro!

Alman ekibi Augsburg, Fenerbahçe’den 4 milyon Euro'ya transfer ettiği Berisha'yı 1 milyon Euro'ya satmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe’nin geçen 2021 yılında RB Salzburg takımından 5 milyon euro bedelle transfer ettiği Alman golcü Mergim Berisha, performansıyla beklentilerin altında kalmış ve geçen sezon Alman ekibi Augsburg’a kiralanmıştı. Augsburg’da adeta yeniden doğan futbolcu 23 maçta 9 gol 4 asistlik performans sergilemişti.

Alman ekibinin sezon başında 4 milyon euro bonservis ödeyerek Fenerbahçe’den kadrosuna kattığı yıldız futbolcuya talip çıktı.

Sky Sport DE’nin haberine göre Borussia Dortmund, Mergim Berisha’yı kadrosuna katmak için Augsburg ile görüşmelere başladı. Augsburg'un Berisha için 15 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi.

Transfer gerçekleşirse Fenerbahçe, Berisha’nın transferinden 11 milyon euro kaybetmiş olacak. Alman devi ise 4 milyon euroya aldığı futbolcunun transferinden 15 milyon euro kazanmış olacak.

Transfermarkt’a göre değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Berisha bu sezon çıktığı 2 maçta gol ve asist katkısı yaptı.