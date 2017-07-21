Fenerbahçe Lucas Perez transferini bitiriyor

Santrfor transferini bitirmek isteyen Fenerbahçe, listesindeki adaylar için girişimlerine devam ediyor. Sarı lacivertliler bu bağlamda listenin ilk sırasında yer alan Lucas Perez için adımlarını hızlandırdı.



Fenerbahçe'de santrfor transferi için sıcak saatler yaşanıyor. Sarı lacivertliler Arsenal'in İspanyol santrforu Lucas Perez'i kiralama konusundaki ısrarını sürdürüyor.

Yöneticiler önceki gün Londra'ya giderek bu transfer için temaslarda bulundu. Sarı lacivertliler bir süredir kadrosunu bir santrforlar takviye etmek için birçok aday üzerine çalışmalar yapıyordu.

Perez ise Dünya Kupası'nda oynamak için ülkesi İspanya'dan teklif bekliyordu. Beklediği teklifi alamayan Perez'in kısa süre içerisinde kararını netleştirmesi bekleniyor.

Ntvspor