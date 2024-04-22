Fenerbahçe Sivasspor'a takıldı: Zirve yolunda Fark 4'e çıktı

Şampiyonluk için mücadele eden Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı. İlk yarının sonunda Fenerbahçe 1-0 önde girerken maç 2-2 berabere tamamlandı.

Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. hafta kapanış maçında Sivasspor'a konuk oldu.

Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetti. Karşılaşmanın yabancı VAR hakemi olarak Almanya Federasyonu'ndan Benjamin Brand görev yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi. İkinci devre ise 2-2'lik skorla tamamlandı.

Fenerbahçe'de goller Fred (45+2) ve İrfan Can (80), Sivasspor'da ise Koita (57) ile Manaj'dan (90+2 Penaltı) geldi.

Bu sonuçla sonrasında sarı-lacivertlilerin lider Galatasaray'la arasındaki puan farkı 4'e çıktı.

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

13' Sivasspor'un Rey Manaj ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi

35' Mücadelenin ilk sarı kartı Rey Manaj'a yaptığı faulün ardından İsmail Yüksek'e çıktı

42' Uğur Çiftçi'nin kaleye yönelen ortasını Livakovic son anda kornere çeldi

45+2 Fred'in golüyle Fenerbahçe 1-0 öne geçti

45+3 Maçın ilk yarısı sona erdi

İKİNCİ YARI

45' İkinci devre başladı

47' Edin Dzeko'nun altıpas üzerinden vuruşunda Ali Şaşal gole izin vermedi

57' Sivasspor Koita'nın golüyle beraberliği yakaladı

64' Fenerbahçe'de Osayi ile Tadic'in yerine Mert Müldür ve Cengiz oyunda

70' Dzeko ile Szymanski'nin yerine Serdar Dursun ve Batshuayi oyuna dahil oldu

80' İrfan Can'ın golüyle Fenerbahçe skoru 2-1'e getirdi

90' Sivasspor, karşılaşmanın 90+2. dakikasında "VAR" incelemesinin ardından penaltı kazandı

90+2 Manaj penaltıyı gole çevirdi skor 2-2'ye geldi

90+8 Fenerbahçe’nin ’de Serdar Dursun ile attığı 3. gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi

90+12 mücadele sona erdi

İLK 11'LER

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Poungouras, İbrahim Akdağ, Bartuğ Elmaz, Koita, Menig, Rey Manaj.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.