Kartal’ın Sırp futbolcusu Dusko Tosic, ülkesinde yayın yapan Vesti gazetesine bir röportaj verdi. Beşiktaş’ın başarısının sırlarını anlatan 33 yaşındaki futbolcu, bir kaç ana başlıkta bunları özetledi.

Tosic, “Takımın başında Şenol Güneş’in olması çok önemli. Onun göreve getirilmesinin ne kadar doğru bir tercih olduğu görüldü. Transferler belli bir plan dahilinde gerçekleştiriliyor. Yeni bir stat inşa edildi ve taraftar desteği yeniden kazandırıldı. Burada aldığımız başarılı sonuçlar desteğin etkisini gösteriyor” dedi.

Elde ettikleri başarıya en önemli rakiplerinin içinde bulunduğu kötü durumun da katkı sağlamış olabileceğine dikkat çeken Tosic, “Fenerbahçe ve Galatasaray bir krizin içinde, bu doğru. Ancak biz onların sorunlarına dikkat kesilmek yerine hep kendi işimize odaklandık ve elimizden gelenin en iyisini yaptık. Oturmuş bir takım yapısına sahibiz ve birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Başarının formülü bu” diye konuştu.