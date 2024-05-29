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Fenerbahçe'de bir veda daha

Fenerbahçe'de bir veda daha
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Fenerbahçe'de bu sezon düşük performans gösteren isimlerden Ryan Kent'in Sarı-Lacivertli ekiple yolları ayrılıyor.

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Ryan Kent sarı-lacivertlilerden ayrılmaya hazırlanıyor. İskoç basını, Ryan Kent'in sarı-lacivertli takımdaki serüveninin sonuna geldiğini yazdı. Haberde "Ryan Kent'in Fenerbahçe'deki kabusu sona erecek. Glasgow'dan ayrıldıktan sonraki senesi onun için iyi geçmedi. Yaz aylarında İskoçya'ya dönmesi muhtemel." ifadeleri kullanıldı.

Kent, Fenerbahçe formasıyla 2023-2024 sezonunda 18 maça çıktı. İngiliz futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Kent sahaya çıktığı karşılaşmalarda toplam 736 dakika süre aldı.

 

Etiketler Fenerbahçe Ryan Kent Fenerbahçe transfer ayrılık
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