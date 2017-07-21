Fenerbahçe'de tüm yollar Sow'a çıkıyor

Emmanuel Emenike'nin Olympiakos'a satılmasının ardından forvette kullanbileceği sadece iki oyuncusu kalan Aykut Kocaman transfer istese de yönetim maliyetlerden dolayı zorlanıyor. Finansal Fair-Play nedeniyle bonservis ödeyemeyen Fenerbahçe, kiralamak için görüşütüğü isimlerden de istediği sonucu alamadı.

Robin van Persie'nin formsuzluğu, Fernandao'nun da uzayan sakatlığı nedeniyle hazırlık maçlarında Ahmethan Köse'ye ilk 11'de şans veren Fenerbahçe, Moussa Sow opsiyonu üzerinde düşünmeye başladı. Oyuncunun yıllık ücretinden fedakarlık ederek gelmek istemesi Fenerbahçe için önemli bir etken olurken, kulübü Al Ahli oyuncuyu tekrar kiralamaya yanaşmıyor. 16 milyon Euro'ya takıma kattığı Senegalli golcü için bonveris bedeli isteyen Birleşik Arap Emirlikleri ekibi ikna edilmeye çalışılıyor. Aykut Kocaman da daha önce çalıştığı Sow'un dönmesine sıcak bakıyor.

Moussa Sow geçen sezon kiralık forma giydiği sarı-lacivertli takımda 37 maçta 15 gol kaydetti. Daha önce 3.5 sezon daha forma giydiği Fenerbahçe'yi çok seven Sow kulübünü ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor.