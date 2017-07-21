  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 21 Temmuz 2017 17:07

Fenerbahçe'de tüm yollar Sow'a çıkıyor

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, görüştüğü hiçbir isimden sonuç alamaması üzerine geçtiğimiz sezon takımda kiralık forma giyen Moussa Sow için girişimlere başladı.

Fenerbahçe'de tüm yollar Sow'a çıkıyor
A+ A-

Emmanuel Emenike'nin Olympiakos'a satılmasının ardından forvette kullanbileceği sadece iki oyuncusu kalan Aykut Kocaman transfer istese de yönetim maliyetlerden dolayı zorlanıyor. Finansal Fair-Play nedeniyle bonservis ödeyemeyen Fenerbahçe, kiralamak için görüşütüğü isimlerden de istediği sonucu alamadı.

Robin van Persie'nin formsuzluğu, Fernandao'nun da uzayan sakatlığı nedeniyle hazırlık maçlarında Ahmethan Köse'ye ilk 11'de şans veren Fenerbahçe, Moussa Sow opsiyonu üzerinde düşünmeye başladı. Oyuncunun yıllık ücretinden fedakarlık ederek gelmek istemesi Fenerbahçe için önemli bir etken olurken, kulübü Al Ahli oyuncuyu tekrar kiralamaya yanaşmıyor. 16 milyon Euro'ya takıma kattığı Senegalli golcü için bonveris bedeli isteyen Birleşik Arap Emirlikleri ekibi ikna edilmeye çalışılıyor. Aykut Kocaman da daha önce çalıştığı Sow'un dönmesine sıcak bakıyor.

Moussa Sow geçen sezon kiralık forma giydiği sarı-lacivertli takımda 37 maçta 15 gol kaydetti. Daha önce 3.5 sezon daha forma giydiği Fenerbahçe'yi çok seven Sow kulübünü ikna etmek için yoğun çaba sarf ediyor. 

son dakika fenerbahçe haberleri , moussa sow , fenerbahçe , fenerbahçe haberleri
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM