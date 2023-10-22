Fenerbahçe'den Hatay maçıyla 9'da 9 yaptı

Trendyol Süper Lig'te kendi evinde Hatayspor'u ağırlayan Fenerbahçe, 4-2'lik galibiyetle 9'da 9 yaptı.

Trendyol Süper Lig'de sahasında Hatayspor'u konuk eden Fenerbahçe sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılarak tüm kulvarlardaki galibiyet serisini 17'ye, Süper Lig'deki galibiyet serisini ise 9 maça çıkardı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Sebastian Szymanski, 15. dakikada Osayi Samuel, 39. dakikada Edin Dzeko ve 63. dakikada İrfan Can Kahveci attı. Hatayspor'un golleri 55. dakikada Faozi Ghoulam ve 90+4'te Rayana Aabid'den geldi.

Bu karşılaşma öncesi ligde oynadığı sekiz maçtan da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Hatayspor'u da mağlup ederek 9'da 9 yaptı ve lig tarihinde bir sezona dokuzda dokuz yaparak başlayan ilk takım olarak tarihe geçmeyi başardı.

Fenerbahçe, ligde 27 puana yükseldi. Bu sezon ligde ilk kez kaybeden Hatayspor ise 14 puanda kaldı.

Fenerbahçe, ligde gelecek hafta Pendikspor deplasmanına gidecek. Sarı-lacivertliler hafta arasında ise perşembe günü Konferans Ligi'nde sahasında Ludogorets ile karşı karşıya gelecek. Hatayspor sahasında Kayserispor'u konuk edecek.