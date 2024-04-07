Fenerbahçe'den ilk açıklama: ''Dik durmaya devam''

Fenerbahçe Spor Kulübü, Süper Kupa maçında sahadan çekilmelerinin ardından bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray'a karşı oynanan Süper Kupa maçında sahadan çekilmelerinin ardından bir açıklama yaptı.

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama;

"Kazanmak için değil doğruları savunmak için sahaya çıktığımız bugünde, tavrımızı özetlemek adına vurgulamak istediğimiz şey şudur ki;

"Sadece futbolda değil yarıştığımız her branşta 117 yıllık mazisiyle Türk sporuna hizmet eden, müzesinde alınterinin, emeğin izlerini taşıyan binlerce kupası olan, 30 milyon taraftarıyla ülkesinin milli değerlerini benliğinde hisseden Dünyanın En Büyük Spor Kulübü olarak Dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da dik durmaya devam edeceğiz."

Galatasaray golü attı, Fenerbahçe sahadan çekildi

Süper Kupa Finali'nde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maçın henüz 1'inci dakikasında Galatasaray Icardi'nin attığı golle 1-0 öne geçerken, Fenerbahçe golün ardından sahadan çekildi.

Fenerbahçe U19 takımı oyuncuları saha kenarından antrenör Murat Zeki Göle'den gelen talimat ile golü yedikten sonra santra yapmayıp oyunu yeniden başlatmazken soyun odasına yöneldiler.

Maçın hakemi Volkan Bayarslan ve yardımcıları bir müddet bekleyip Fenerbahçe'nin geri gelmeyeceğine emin olduktan sonra maçı 4. dakika tatil etti. Bu kararın ardından Galatasaraylı oyuncular kutlamalara başlayıp taraftarları ile sevinç yaşadı. Karşılaşma ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu ve kurulları verecek.

Gol 1'inci dakikada geldi

Abdülkerim’in kendi yarı sahasından yolladığı uzun topta Barış Alper’in kafayla indirdiği topa hareketlenen Icardi’nin ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.

Golün santrası dahi yapılmadan Fenerbahçeli futbolcular soyunma odasına doğru yönelerek sahadan çekildi.

Galatasaray kupayı kaldıramayacak, Fenerbahçe'ye ceza yolda

Yaşanan bu durum sonrası TFF kararı daha sonra vereceği için Galatasaray kupayı kaldıramayacak. Çünkü futbol kurallarına göre maç sona ermedi, tatil edildi. Maçla ilgili kararı TFF verecek.

Öte yandan sahadan çekilme kararı da Fenerbahçe'ye ceza olarak geri dönecek. Maçın ardından hazırlanacak olan hakem raporunda maç esnasında Fenerbahçe'nin 7 kişiden daha az sayıda futbolcusunun kalmasından dolayı ya da takımın sahadan çekilmesinden dolayı maçın tamamlanmadığı bilgisi yer alacak ve bu rapor doğrultusunda PFDK Fenerbahçe'ye cezayı kesecek. Fenerbahçe'nin PFDK'nın kararını Tahkim Kurulu'na taşıma hakkı ise saklı.

PFDK'nın hakem raporu sonrasında Fenerbahçe'ye İdari para cezası, idareciye 90 gün hak mahrumiyeti ve 3-0'lık hükmen mağlubiyet cezalarını vermesi bekleniyor.

Süper Kupa, süper kriz...

2023 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maç Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynandı.

Olağanüstü genel kuruldan aldığı yetkiyle karşılaşmaya A takım kadrosuyla çıkmama kararı alan Fenerbahçe, Şanlıurfa'da U19 futbolcularıyla sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli takımın yedek kulübesinde sadece 4 futbolcu bulunuyordu. Galatasaray 1. dakikada Icardi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe bu golün ardından sahadan çekildi ve maçın hakemi Volkan Bayarslan maçı tatil etti.

Maçla ilgili son kararı ise TFF verecek. Çünkü TFF'nin Futbol Müsabaka Talimatı'na göre "Müsabakanın ilan edildiği sahaya belirlenen saatte 9 (dokuz) kişiden az bir kadro ile çıkmak ya da müsabaka esnasında herhangi bir sebeple takımın sahadaki futbolcu sayısının 6 (altı) kişiye inmesi (Bu durumda müsabakaya devam edilmez.)" hükmen mağlubiyet gerektiren durumlar arasında.

Statüye göre bir takım en az 9 futbolcuyla sahaya çıkmak zorunda. Maç sırasında bir takımın 6 kişiye düşmesi durumunda ise karşılaşma tatil edilir ve bu durum hükmen yenik sayılmayı gerektiren hallerden biri olarak gösterilir.

TFF'nin Futbol Müsabaka Talimatı'nda konuyla ilgili olarak "Müsabakanın ilan edildiği sahaya belirlenen saatte 9 (dokuz) kişiden az bir kadro ile çıkmak ya da müsabaka esnasında herhangi bir sebeple takımın sahadaki futbolcu sayısının 6 (altı) kişiye inmesi (Bu durumda müsabakaya devam edilmez.)" maddesi bulunmaktadır.

Taraftardan Ali Koç'a destek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçını tribünden takip etti. Galatasaraylı taraftarların Ali Koç’a tezahüratlara tepki göstermesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar Ali Koç’a destek tezahüratları yaparak yanlarına çağırdı. Bu talebi geri çevirmeyen Koç, taraftarların yanına giderek bir süre onlarla muhabbet etti.

Futbolcular seremoni sonrası tokalaşmadı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa karşılaşmasında maç önü gerçekleştirilen seremonide İstiklal Marşı’nın ardından oyuncuların birbirleri ile tokalaşmaması dikkat çekti. İki takım oyuncuları da İstiklal Marşı’nın ardından kendileri için ayrılan yarı alanlara doğru yöneldi ve takım fotoğrafı çektirdi.

Maç kadroları

Galatasaray: Muslera, Köhn, Nelsson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Torreira, Berkan Kutlu, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi

Fenerbahçe: Furkan, Mustafa Emir, Efekan, Yusuf, Ümitcan, Muhammet, Görkem İbrahim, Kerem, Muhammet Zeki, Emirhan, Çağrı

TFF Futbol Müsabaka Talimatnamesi İlgili Maddeleri

Madde 22 - Hükmen Yenik Sayılmalar

a) Müsabakanın ilan edildiği sahaya belirlenen saatte 9 (dokuz) kişiden az bir kadro ile çıkmak ya da müsabaka esnasında herhangi bir sebeple takımın sahadaki futbolcu sayısının 6 (altı) kişiye inmesi (Bu durumda müsabakaya devam edilmez.)

Madde 23 - Hükmen Mağlubiyet Sürecinde Uygulanacak usul ve sonuçlar

3) Bu talimatın 19. maddesi (Güvenlik nedeniyle müsabakaların tamamlanamaması maddesi) kapsamı dışında kalan hükmen mağlubiyet kararlarını vermeye Disiplin Kurulları yetkilidir.

4) Hükmen yenik sayılma halinde galip gelen takım lehine 3 gol verilir. Hükmen yenik sayılan takım, gol atmış olsa dahi hiçbir golü geçerli kabul edilmez. Hükmen galip gelen takımın üçten fazla attığı goller geçerli olarak kabul edilir.

Madde 26 - Müsabaka Sonuçlarının Tescili

1) TFF tarafından düzenlenen veya izin verilen müsabakaların sonuçları, TFF tarafından tescil edilmeden geçerli sayılmaz.

3) TFF, Uluslararası Futbol Oyun Kuralları'nın öngördüğü süreç içerisinde herhangi bir nedenle tamamlanamayan müsabakaların sonuçlarını, müsabaka görevlilerinin raporlarına ve gerektiğinde yapılacak araştırmaya göre karara bağlar ve ilan eder.