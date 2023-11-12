Fenerbahçe'nin efsane ismi hayatını kaybetti

Fenerbahçe kulübünün efsane futbolcularından Akgün Kaçmaz, tedavi gördüğü Fethiye'de 92 yaşında hayatını kaybetti.

1951-1961 yılları arasında giydiği sarı lacivert formayla 127 maçan çıkan Akgün Kaçmaz, kariyerinde Fatih Karagümrük, Schwaben Augsburg ve Bandırmaspor formalarını da giymişti. Milli forma ile 1954 FIFA Dünya Kupası finallerine katılan Kaçmaz sarı lacivertli kulübün hayatta olan en yaşlı futbolcularından biriydi.

Kaçmaz 13 Kasım'da Marmaris'te düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak.



FENERBAHÇE'DEN TAZİYE MESAJI

Akgün Kaçmaz'ın vefatı nedeniyle mesaj yayımlayan Fenerbahçe Kulübü, şunları kaydetti:

"10 yıl boyunca formamızı giyen eski milli futbolcumuz Akgün Kaçmaz’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Fenerbahçe’nin ve Türk sporunun önemli ismi Akgün Kaçmaz’a Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.

1951-1961 yılları arasında giydiği sarı lacivert formayla 127 maçan çıkan eski futbolcumuz Akgün Kaçmaz, 4 kez Türkiye U-18, 1 kez Türkiye A2 ve 1 kez de A Milli forması olmak üzere toplam 6 kez millî formayı terletti ve 1954 FIFA Dünya Kupası finallerine katılan kadroda yer aldı.

Sarı Lacivertli forma altında 3’ü İstanbul Ligi (1952-53, 1956-57, 1958-59), 2’si Milli Lig (1959-60, 1960-61) olmak üzere toplamda 5 kez şampiyonluk yaşayan eski futbolcumuz kariyerinde Hacettepe, Karagümrük, Schwaben Augsburg ve Bandırmaspor formalarını da giydi.

Merhum Akgün Kaçmaz 13 Kasım Pazartesi günü Marmaris'te düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak."

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ise, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski futbolcusu Akgün Kaçmaz'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Akgün Kaçmaz'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve başta Fenerbahçe olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.