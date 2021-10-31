Galatasaray 3 puanı 2 golle aldı

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 yenerek 3 puanı alan takım oldu.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Galatasaray, sahasında Gaziantep FK engelini geçerek zirve yolunda altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırdı.

Morutan ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle galibiyete uzanan sarı-kırmızılılar, ezeli rakiplerinin mağlup olduğu haftada kazanarak puanını 20 yaptı ve 6. sıraya yerleşti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, kalabalık Gaziantep savunmasını geçmek için büyük çaba sarf etti. Sarı-kırmızılılarda beklenen gol 45+3. dakikada Olimpiu Morutan'ın ayağından geldi. İkinci yarı Gaziantep daha ofansif bir anlayışla sahaya çıktı ancak konuk ekip yakaladığı fırsatları iyi değerlendiremedi. 73. dakikada Kerem Aktürkoğlu, Feghouli'nin enfes pasında topu ağlara yollayarak maçın skorunu belirledi. Mücadeleyi 2-0 kazanan Galatasaray, puanını 20'ye yükseltti ve ligde ezeli rakibinin hemen önünde 6. sıraya yerleşti.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Cicaldau'nun sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Halil'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Günay'da kaldı.

11. dakikada ceza sahası dışında topu alan Cicaldau'nun çalımlarla ilerledikten sonra sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşu kaleci Günay tek hamlede kontrol etti.

21. dakikada soldan Kerem'in pasında ceza sahası içinde penaltı noktası yakınlarından Morutan'ın gelişine vuruşu auta çıktı.

45. dakikada Muhammet'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Dicko'nun şutunda kaleci Muslera topu iki hamlede kontrol etti.

45+3. dakikada Barış Alper'in ortasında ceza sahasında Gaziantep FK savunmasından dönen topu alan Morutan'ın sağ çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

63. dakikada Marcao'nun uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Feghouli'nin vuruşunda topu kaleci Günay kontrol etti.

66. dakikada Muhammet'in kafayla indirdiği topu ceza sahası içinde alan Dicko'nun vuruşunda meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

73. dakikada Feghouli'nin savunmanın arkasına attığı pasta topu alan Kerem'in ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0