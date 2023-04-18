Galatasaray durdurulamıyor: Aslan, Alanyaspor engelini 4 golle aştı

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 4-1'lik skorla mağlup etti.

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamlayan sarı-kırmızılılar mücadeleden 4-1'lik skorla ayrıldı. Galatasaray, maç fazlasıyla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 9 puan önünde yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 4-1 kazandı.

ABDÜLKERİM PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, 14'üncü dakikada Mertens'in kullandığı serbest vuruşta Abdülkerim topu ağlara göndermesiyle öne geçti.

ICARDİ YİNE ATTI

Geçen hafta Kayserispor karşısında hat-trick yapan Icardi, bu mücadeleyide boş geçmedi. Arjantinli yıldız 42. dakikada ceza sahası içinde iki savunmacının arasında kendini unutturan Icardi, Mertens'in gönderdiği topa yaptığı tek vuruşla fileleri buldu. Galatasaray yeniden öne geçti.

MERTENS UZAKTAN AVLADI

Mücadelenin 48. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Dries Mertens'in şık vuruşu ağlara gitti. Drum 3-1

14. RANDEVU

Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de 13 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 7 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 3 müsabaka da berabere sona erdi. Aslan'ın 27 golüne, Akdeniz ekibi 16 golle cevap verdi.