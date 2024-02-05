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Galatasaray Muslera kararını verdi

Galatasaray Muslera kararını verdi
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Galatasaray'ın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli kaleci Fernando Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklifinde bulunacağı iddia edildi.

Galatasaray'ın 13 sezondur kalesini koruyan Fernando Muslera'nın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek.

Sabah'ın haberine göre, sarı-kırmızılıların Uruguaylı filebekçisine 1 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulunacağı öne sürüldü.

37 yaşındaki kaleciyle ara transfer döneminin bitmesiyle birlikte görüşmelere başlanacağı ve gelecek sezon dünyaca ünlü yıldızların da yer alacağı bir maçta jübile ile vedasının yapılacağı öne sürüldü.

Muslera, bu sezon ligde 23 haftanın 11'inde kalesini gole kapatmayı başarırken, Galatasaray 14 gol ile ligin en az gol yiyen takımı konumunda.  

Sabah Gazetesi

Etiketler Galatasaray galatasaray fernando muslera sözleşme
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