Galatasaray'a 25 milyon Euro'luk piyango

Şampiyonlar Ligi'nde 3 ön eleme oynayacak Galatasaray'ı ekonomik olarak rahatlacak transfer haberi geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde 3 ön eleme oynayacak Galatasaray, ekonomik olarak rahatlamak için oyuncu satmayı dört gözle bekliyor. Aslan'ı rahatlatacak transfer haberi geldi. Galatasaraylı yıldıza sürpriz bir talip çıkarken bonservis rakamı dudak uçuklattı.Galatasaray UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Villarreal'in Manchester United'ı yenmesiyle Şampiyonlar Ligi'nde 3 ön eleme oynayacak. Sarı-kırmızılı takım Devler Ligi'ne adını yazdırmak için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı yıldıza sürpriz bir talip çıktı.

ALPASLAN VE AYTAÇ'LA EL SIKIŞTILAR

Sarı-kırmızılılar dış transferde Göztepe ile sözleşmesi sona eren Alpaslan Öztürk'ün yanı sıra Kasımpaşa'da kadro dışı bırakılan Aytaç Kara ile prensip anlaşmasına vardı.

MARCAO İLE 3 YILLIK İMZA

Galatasaray, gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Marcao ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı oyuncuyla 3 yıllık yeni kontrat imzalandığını duyurdu.

SHAKHTAR'DAN YAKIN MARKAJ

Shakhtar'ın başına geçen Roberto De Zerbi, Sassuolo'dan eski öğrencisi Marlon'la beraber Marcao'nun transferini istedi.

GALATASARAY'A TEKLİF

Galatasaray ile sözleşmesini 3 yıla çıkartan Marcao için Shakhtar'ın Marlon görüşmelerine göre Galatasaray'a bir teklif sunacağı iddia edildi.Sassuolo, Marlon'nun ayrılmasına izin vermezse Brezilyalı futbolcu ilk sıraya yükselecek.

25 MİLYON EURO

Ekonomik olarak oyuncu satmak zorunda olan Aslan'da bu transfer can suyu olacak. Galatasaray, Marcao için en az 25 milyon euro civarında bir gelir hedefliyor.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Sarı kırmızılılar, bu rakamın altına düşülmesi halinde ise sonraki satıştan pay ve bonuslar şeklinde primler istediği belirtiliyor.

MARLON PAHALI

Sassuolo'nun ise 12 milyon euro'ya Barcelona'dan aldığı Marlon için en az 35 milyon euro istediği ve bu nedenle ibrenin Marcao'dan yana olduğu kaydedildi.